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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский усомнился в существовании «мирного плана» Шольца

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский сказал, что не знает о «мирном плане» Шольца, и усомнился, что он вообще существует, поскольку «не может быть никаких планов без Украины про нас». La Repubblica писала о подготовке плана, допускающего уступки Москве
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Leon Neal / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестно о «мирном плане» немецкого канцлера Олафа Шольца.

«Не может быть никаких планов без Украины про нас. Я даже не уверен, что такой план существует», — сказал он.

Так украинский президент ответил на вопрос журналистов об этом в ходе выступления на саммите «Крымской платформы». Это мероприятие, созванное по инициативе Украины, на котором обсуждается стратегия будущего полуострова. В 2024 году встреча проходит 11 сентября.

8 сентября La Repubblica написала, что Шольц готовит план мирного урегулирования конфликта, чтобы усадить Москву за стол переговоров. По данным газеты, он не исключает территориальных уступок со стороны Украины. Берлин не подтверждал эту информацию.

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Олаф Шольц

Шольц в последние несколько дней неоднократно высказывался в пользу обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине. В частности, он, как и Зеленский, выступил за участие Москвы во втором «саммите мира». Первый такой саммит прошел в середине июня в Швейцарии, основой для обсуждения стала предложенная Киевом «формула мира». Российскую делегацию на него не пригласили.

В МИД России исключали участие во втором «саммите мира», поскольку на встрече будет звучать «прежняя риторика в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы» Зеленского и будут проигнорированы другие инициативы.

Власти Украины исключают возможность территориальных уступок и настаивают на выводе российских войск, в том числе из регионов, утерянных после начала боев в феврале 2022 года. Россия называет эти требования неприемлемыми. Президент Владимир Путин в июне назвал условия Москвы для прекращения боевых действий, которые включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими и отмену западных санкций против Москвы. Украина сочла это ультиматумом.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Зеленский Олаф Шольц мирный план уступки
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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