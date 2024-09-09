 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

La Repubblica узнала о мирном плане Шольца по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Шольц, недовольный результатами выборов на востое Германии, хочет исправить положение, «вытащив украинскую карту», и войти в историю как «канцлер мира»
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц работает над планом мирного урегулирования между Россией и Украиной, который призван усадить Москву за стол переговоров, пишет La Repubblica.

По данным газеты, речь может идти о территориальных уступках со стороны Украины, и план «не исключает передачу Москве части украинских территорий» (цитата по ТАСС).

Газета пишет, что Шольц хочет войти в историю как «канцлер мира» и, разочарованный неудачей на выборах на востоке Германии, надеется исправить свое положение, «разыграв украинскую карту». Выборы в Тюрингии и Саксонии прошли 1 сентября, там победили праворадикальная «Альтернатива для Германии» и Христианско-демократический союз, набравшие более 30% голосов. За Социал-демократическую партию (СДПГ), к которой принадлежит Шольц, в Тюрингии проголосовали только 6,1%, в Саксонии — 7,3%.

Шольц заявил о «моменте для дискуссий» о завершении конфликта на Украине
Политика
Олаф Шольц

Власти Украины исключают возможность территориальных уступок и настаивают на выводе российских войск, в том числе из регионов, которые были утеряны после начала боев в феврале 2022 года. Россия называет эти требования неприемлемыми. Президент Владимир Путин в июне назвал условия Москвы для прекращения боев, которые включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признание этих территорий российскими и отмену западных санкций против Москвы. Украина сочла их ультиматумом.

Шольц накануне в интервью ZDF сообщил, что выступает за участие России во втором «саммите мира» (первый прошел в июне в Швейцарии, в его основе лежала «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, которую отвергает Москва). «Считаю, что сейчас самое время обсудить, как мы можем быстрее выйти из этой военной ситуации и достичь мира», — заявил канцлер и рассказал, что провел доверительный разговор с Зеленским. Украинский президент также говорил, что хочет участия России на определенных условиях, но российский МИД возможность участия в украинском саммите исключил. По мнению замглавы ведомства Михаила Галузина, на встрече будет звучать «прежняя риторика в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы» Зеленского и будут проигнорированы другие инициативы.

Идею Шольца позвать Россию на саммит раскритиковали ряд депутатов, пишет Bild. Член ХДС, эксперт по обороне и внешней политике Родерих Кизеветтер счел, что канцлер подталкивает Украину к «фиктивному миру», который приведет к сокращению поддержки Киева и «ослабит безопасность Германии и Европы».

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олаф Шольц мирный план Украина Германия
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Материалы по теме
Орбан отправил всем лидерам стран ЕС свой план урегулирования на Украине
Политика
Лавров счел неактуальными мирные переговоры с Украиной
Политика
Зеленский назвал мирный план Китая политическим заявлением
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Пушилин назвал место самых массовых казней нацистами на территории РоссииПолитика, 11:46
Сырский рассказал о ходе расследования крушения F-16Политика, 11:46
ООО хочет выдать беспроцентный заем. Как не нарушить законPro, 11:38
Полиция Швеции заподозрила диверсию с дронами в крупнейшем аэропортуПолитика, 11:37
Хешрейт биткоина достиг исторического максимумаКрипто, 11:33
Акции «Русагро» упали на 5% после отказа акционеров от «переезда» с КипраИнвестиции, 11:28
La Repubblica узнала о мирном плане Шольца по УкраинеПолитика, 11:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Новая Мосгордума и успех губернаторов: как закончились выборы-2024Политика, 11:20
ТАСС узнал, где похоронят Александра МасляковаОбщество, 11:15
Как «вытащить» из собственника миссию и ценности брендаPro, 11:14
В Башкирии пообещали штрафы за вейпы и кальяны в общественных местахПолитика, 11:12
Военным компенсируют расходы за пользование личным автомобилем в отпускеПолитика, 10:56
Почему россияне пренебрегают правилами кибербезопасностиPro, 10:56
Экс-аналитик Пентагона назвал «финальную точку» для ЗеленскогоПолитика, 10:48