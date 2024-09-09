La Repubblica узнала о мирном плане Шольца по Украине

Шольц, недовольный результатами выборов на востое Германии, хочет исправить положение, «вытащив украинскую карту», и войти в историю как «канцлер мира»

Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц работает над планом мирного урегулирования между Россией и Украиной, который призван усадить Москву за стол переговоров, пишет La Repubblica.

По данным газеты, речь может идти о территориальных уступках со стороны Украины, и план «не исключает передачу Москве части украинских территорий» (цитата по ТАСС).

Газета пишет, что Шольц хочет войти в историю как «канцлер мира» и, разочарованный неудачей на выборах на востоке Германии, надеется исправить свое положение, «разыграв украинскую карту». Выборы в Тюрингии и Саксонии прошли 1 сентября, там победили праворадикальная «Альтернатива для Германии» и Христианско-демократический союз, набравшие более 30% голосов. За Социал-демократическую партию (СДПГ), к которой принадлежит Шольц, в Тюрингии проголосовали только 6,1%, в Саксонии — 7,3%.

Власти Украины исключают возможность территориальных уступок и настаивают на выводе российских войск, в том числе из регионов, которые были утеряны после начала боев в феврале 2022 года. Россия называет эти требования неприемлемыми. Президент Владимир Путин в июне назвал условия Москвы для прекращения боев, которые включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признание этих территорий российскими и отмену западных санкций против Москвы. Украина сочла их ультиматумом.

Шольц накануне в интервью ZDF сообщил, что выступает за участие России во втором «саммите мира» (первый прошел в июне в Швейцарии, в его основе лежала «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, которую отвергает Москва). «Считаю, что сейчас самое время обсудить, как мы можем быстрее выйти из этой военной ситуации и достичь мира», — заявил канцлер и рассказал, что провел доверительный разговор с Зеленским. Украинский президент также говорил, что хочет участия России на определенных условиях, но российский МИД возможность участия в украинском саммите исключил. По мнению замглавы ведомства Михаила Галузина, на встрече будет звучать «прежняя риторика в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы» Зеленского и будут проигнорированы другие инициативы.

Идею Шольца позвать Россию на саммит раскритиковали ряд депутатов, пишет Bild. Член ХДС, эксперт по обороне и внешней политике Родерих Кизеветтер счел, что канцлер подталкивает Украину к «фиктивному миру», который приведет к сокращению поддержки Киева и «ослабит безопасность Германии и Европы».