Зеленский рассказал об обещании Трампа поддерживать Украину

Трамп намерен укреплять Украину, пересказал Зеленский содержание их разговора. Республиканец говорил о планах организовать переговоры Киева и Москвы. Россия выдвинула свои условия для переговоров и прекращения огня

Владимир Зеленский (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время разговора по телефону пообещал поддерживать Украину, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN.

«Он был очень благосклонен, у нас был хороший разговор <…>. Он будет очень благосклонен. Он понимает, как трудно выжить во время войны, и он будет делать все, чтобы усилить Украину. Отлично, что он говорит так. Поэтому я хочу поделиться этим планом, чтобы услышать его реакцию», — сказал Зеленский.

Президент Украины назвал правильным намерение поделиться своим «планом победы» с кандидатами на пост главы государства от обеих партий, как и с конгрессом, поскольку от его решений многое зависит.

Зеленского попросили прокомментировать обещание Трампа завершить конфликт между Россией и Украиной за сутки, в ответ украинский президент уточнил, что не знает деталей плана республиканца, и напомнил: «Предвыборные обещания — это предвыборные обещания, порой они не очень достоверные».

Их телефонная беседа состоялась в июле. Это был первый разговор Трампа и Зеленского после того, как республиканец покинул Белый дом.

Трамп никогда не раскрывал подробности своего плана, упоминая лишь, что организует переговоры России и Украины. Его советники рассказывали, что добиться мирного урегулирования республиканец сможет так: Киеву пригрозят сокращением помощи, а Москве — ее наращиванием.

«Думаю, что это выглядит так. Трамп садится и говорит русским, украинцам и европейцам: «Вы, ребята, должны определить, как выглядит мирное урегулирование». И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена», — сказал кандидат в вице-президенты при Трампе Джей Ди Вэнс.

В таком сценарии Украина сохранит независимость, а Россия получит гарантию нейтрального и внеблокового статуса соседнего государства, добавил политик. По его мнению, в случае победы Трамп придет к этому соглашению «очень быстро».

Российская сторона согласна начать переговоры только при условии вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, отказа Украины от претензий на них, снятия международных санкций, безъядерного и нейтрального статуса Украины. «Ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на поле боя», — сказал представитель президента Дмитрий Песков, комментируя план советников Трампа. После начала боев в Курской области Кремль называл тему диалога утратившим актуальность.

Украинские власти готовы к переговорам с Россией на организуемом ими «саммите мира», но предложенные Москвой условия считают ультиматумом. Киев отказывается от территориальных уступок.