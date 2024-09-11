Трамп пообещал организовать переговоры Путина и Зеленского

«Я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе», — описал Трамп способ решения конфликта на Украине. Харрис сказала, что ВСУ уже потерпели бы поражение, будь республиканец в Белом доме

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал приступить к урегулированию конфликта России и Украины еще до вступления в должность, если он победит на выборах, и начать с переговоров с лидерами обеих стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. РБК ведет трансляцию дебатов.

Его спросили, желает ли он победы Украины, но республиканец ушел от прямого ответа. Трамп рассказал, что очень хорошо знает Путина и Зеленского и добавил: «У меня с ними хорошие отношения, и они уважают меня, они не уважают Байдена».

«И вот что я сделаю — я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе. Этой войны никогда бы не было <...> [Президент Джо] Байден понятия не имел, как с ним разговаривать, он понятия не имел, как это остановить <...>. И ситуация становится только хуже, и это может привести к Третьей мировой войне», — сказал Трамп.

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На вопрос, отвечает ли «победа Украины» интересам США, республиканец сказал, что Вашингтон заинтересован в достижении соглашения и завершении конфликта.

Харрис в ответ заявила, что Украина бы уже проиграла, будь Трамп президентом США, в связи с чем европейские союзники рады, что он проиграл выборы в 2020 году. По ее мнению, российский президент «съел бы на обед» Трампа.

«Я считаю, что Дональд Трамп говорит, что решит этот кризис чуть ли не за сутки, так как он попросту сдаст позиции», — добавила она.

Летом Путин предложил начать мирные переговоры с Украины при условии вывода украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, международного признания этих регионов и Крыма частью России, отказа Киева от вступления в НАТО и снятии международных санкций.

После вторжения ВСУ в Курскую область российский президент заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».