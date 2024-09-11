 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп пообещал организовать переговоры Путина и Зеленского

Трамп ответил на вопрос, желает ли победы Украины, словами о переговорах
Сюжет
Военная операция на Украине
«Я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе», — описал Трамп способ решения конфликта на Украине. Харрис сказала, что ВСУ уже потерпели бы поражение, будь республиканец в Белом доме
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал приступить к урегулированию конфликта России и Украины еще до вступления в должность, если он победит на выборах, и начать с переговоров с лидерами обеих стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. РБК ведет трансляцию дебатов.

Его спросили, желает ли он победы Украины, но республиканец ушел от прямого ответа. Трамп рассказал, что очень хорошо знает Путина и Зеленского и добавил: «У меня с ними хорошие отношения, и они уважают меня, они не уважают Байдена».

«И вот что я сделаю — я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе. Этой войны никогда бы не было <...> [Президент Джо] Байден понятия не имел, как с ним разговаривать, он понятия не имел, как это остановить <...>. И ситуация становится только хуже, и это может привести к Третьей мировой войне», — сказал Трамп.

Трамп пообещал организовать переговоры Путина и Зеленского
Video

На вопрос, отвечает ли «победа Украины» интересам США, республиканец сказал, что Вашингтон заинтересован в достижении соглашения и завершении конфликта.

Харрис в ответ заявила, что Украина бы уже проиграла, будь Трамп президентом США, в связи с чем европейские союзники рады, что он проиграл выборы в 2020 году. По ее мнению, российский президент «съел бы на обед» Трампа.

«Я считаю, что Дональд Трамп говорит, что решит этот кризис чуть ли не за сутки, так как он попросту сдаст позиции», — добавила она.

Песков оценил слова Шойгу о переговорах по атакам на энергообъекты
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Летом Путин предложил начать мирные переговоры с Украины при условии вывода украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, международного признания этих регионов и Крыма частью России, отказа Киева от вступления в НАТО и снятии международных санкций.

После вторжения ВСУ в Курскую область российский президент заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Huawei выпустил первый в мире тройную «раскладушку»

Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября

В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с туристами

Крупнейшие в мире компании выплатили рекордные дивиденды

«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Украина Дональд Трамп Камала Харрис
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Украинские военные рассказали WSJ, что против приостановки конфликта
Политика
Канцлер заявил о готовности Австрии принимать переговоры по Украине
Политика
Украинский посол призвал Шольца к творческому посредничеству с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59) Инвестиции, 10 сен, 17:35 Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73) Инвестиции, 10 сен, 17:35
Трамп заявил, что Харрис превратит США в «Венесуэлу на стероидах»Политика, 06:44
Трамп допустил искренность слов Путина о поддержке ХаррисПолитика, 06:28
Трамп заявил, что «получил пулю в голову» из-за риторики демократовПолитика, 06:13
Трамп заявил о связях семьи Байдена с Россией и УкраинойПолитика, 06:05
Каждый четвертый россиянин задумался о смене работы осеньюЭкономика, 06:00
Трамп пообещал организовать переговоры Путина и ЗеленскогоПолитика, 05:34
Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога МинздраваОбщество, 05:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп предсказал исчезновение Израиля при победе Харрис на выборахПолитика, 05:15
Харрис заявила о насмешках «мировых лидеров» над ТрампомПолитика, 05:09
Савельев рассказал о стоимости проезда по ВСМ Москва — Санкт-ПетербургОбщество, 04:57
Опрос показал веру американцев в победу Харрис на дебатах с ТрампамПолитика, 04:52
Харрис обвинила Трампа: «Он фактически продал нас» КитаюПолитика, 04:43
Трамп назвал Харрис марксисткойПолитика, 04:40
В Киеве допустили нехватку питьевой воды из-за загрязнения реки ДеснаОбщество, 04:32