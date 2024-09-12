Кандидат в вице-президенты США описал возможный план Трампа по Украине

Между Украиной и Россией останется линия разграничения — сильно укрепленная демилитаризованная зона, считает напарник Трампа на выборах в президенты. Москва подчеркивала, что при урегулировании нужно учитывать ситуацию на земле

Джей Ди Вэнс (Фото: Stephen Maturen / Getty Images)

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в эфире подкаста Shawn Ryan Show описал, как может выглядеть мирный план Дональда Трампа по окончанию военных действий на Украине. Запись опубликована на YouTube.

«Думаю, что это выглядит так. Трамп садится и говорит русским, украинцам и европейцам: «Вы, ребята, должны определить, как выглядит мирное урегулирование». И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена», — заявил Вэнс.

По словам республиканца, таким образом Украина останется суверенной, а России предоставят гарантию нейтрального статуса украинской стороны и ее неприсоединения к НАТО и другим «союзническим институтам». Он считает, что в случае победы на выборах президента США Трамп придет к этому соглашению «очень быстро».

Кандидат в вице-президенты также упомянул, что Германия и некоторые другие страны должны будут финансировать восстановление Украины.

Вэнс считает, что окончания боевых действий хотят Россия, Украина и Европа, которая страдает из-за цен на энергоресурсы.

В июне возможный мирный план по Украине двух бывших советников Трампа опубликовал Reuters. Он предусматривал, что Киев получит больше оружия только при условии начала мирных переговоров. В то же время американские власти предупредят Москву об усилении поддержки Киева в случае «любого» отказа от переговоров. Согласно плану, во время диалога будет достигнуто прекращение огня на основе «преобладающих линий фронта». В Кремле заявили, что план советников республиканца должен учитывать ситуацию на земле.

Итальянская газета La Repubblica 9 сентября сообщила, что над планом мирного урегулирования между Россией и Украиной работает канцлер Германии Олаф Шольц. Издание писало, что речь может идти о территориальных уступках со стороны Украины, и план «не исключает передачу Москве части украинских территорий». Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в существовании подобного плана, отметив, что ничего, касающегося его страны, не может быть подготовлено без нее.

Глава МИД России Сергей Лавров на прошлой неделе заявил, что ключевым вопросом урегулирования конфликта на Украине служит соблюдение прав русскоговорящих граждан, а не территориальные споры. В Кремле говорили, что после вторжения Украины в Курскую область о переговорах речи не идет, но мирные предложения России по урегулированию конфликта не аннулированы.