Администрация американского президента Джо Байдена попросила у конгресса продлить полномочия в сфере выделения военной помощи Украине на сумму $5,8 млрд, сообщает газета The Hill со ссылкой на источники.

Офис Байдена запросил оставить за администрацией подобные полномочия после 30 сентября. Срок действия этого финансового пакета истекает в конце месяца в связи с завершением финансового года в США.

Соответствующий пункт просят включить в резолюцию о продолжении финансирования правительства. При этом в случае отказа законодателей Белый дом может объявить о выделении Киеву разового пакета помощи в необходимом объеме до конца сентября, отмечает газета.

13 сентября официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер заявил, что у Пентагона осталось $5,9 млрд на помощь Украине в рамках программы списания оружия с американских складов по указу президента США. Почти весь объем этих средств сгорит, если Конгресс США не продлит соответствующие полномочия на 2025 финансовый год, отметил Райдер.

Москва всегда осуждала поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что они не изменят ход спецоперации, а только затянут время на достижение ее целей.