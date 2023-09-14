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Лукашенко поехал в Россию на встречу с Путиным

Александр Лукашенко отправился в Россию на встречу с Владимиром Путиным
Переговоры президентов запланированы на 15 сентября, они обсудят международную повестку и экономические проекты. В последний раз Путин и Лукашенко встречались в июле
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Белорусский президент Александр Лукашенко направился в Россию, он собирается встретиться с президентом Владимиром Путиным, передает БелТА.

Переговоры запланированы на пятницу, 15 сентября. Президенты обсудят «международную повестку и региональную проблематику», промышленность, сельское хозяйство и другие сферы экономики, а также «общую большую работу в сфере импортозамещения».

В этом году лидеры встречались в феврале в подмосковном «Ново-Огарево», в апреле в Москве, в июне в Сочи и в июле в Санкт-Петербурге.

Во время последней поездки белорусского президента в Россию они обсуждали в том числе ход военных действий на Украине. Лукашенко поблагодарил Путина за готовность оказать поддержку его стране в случае внешней агрессии, а также показал ему карту переброски польских военных к границам Союзного государства. По словам Лукашенко, на тот момент одна из польских бригад расположилась в 40 км от Бреста, другая — приблизительно в 100 км от Гродно. На этом фоне, говорил белорусский президент, его стали «напрягать» бойцы ЧВК «Вагнер», которые якобы хотят идти на Варшаву.

Вагнеровцы разместились в Белоруссии после неудачной попытки мятежа основателя ЧВК Евгения Пригожина в конце июня. После его гибели в авиакатастрофе в Тверской области Лукашенко говорил, что они останутся в республике до тех пор, пока на территории Польши и стран Балтии будут находиться иностранные военнослужащие.

Накануне Путин провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который приезжал на космодром Восточный; тот в ответ пригласил российского президента в Северную Корею. Днем ранее на полях Владивостокского экономического форума Путин встречался с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту и заместителем премьера Госсовета Китая Чжан Гоцином. Китайский лидер Си Цзиньпин приезжал в Москву в марте.
 

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Александр Лукашенко

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