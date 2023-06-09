Путин назвал сроки размещения ядерного оружия в Белоруссии

Владимир Путин: Россия начнет размещение ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля

Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи (Фото: kremlin.ru)

Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него, сказал президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

«Все идет по плану. Как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений», — сказал Путин.

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