Лукашенко поблагодарил Путина за готовность вступиться за Белоруссию

Александр Лукашенко (Фото: Алексей Даничев / Sputnik / Reuters)

Белорусский президент Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за его слова о том, что в случае агрессии в отношении Белоруссии Россия за нее вступится.

«Я хочу сказать вам спасибо. Вы первый человек в России, который открыто, четко и понятно об этом сказал: не дай бог агрессия против Беларуси — это как против России», — сказал Лукашенко на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге. Он добавил, что такая позиция учитывается при строительстве белорусских вооруженных сил.

Путин на заседании Совета безопасности России 21 июля заявил, что польские власти «хотят оторвать себе кусок пожирнее» на Украине, захватив западную часть страны, и «мечтают» о белорусских территориях. «Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», — предупредил он.

Польша начала укреплять границу с Белоруссией из-за передислоцирования сил ЧВК «Вагнер» на белорусскую территорию. В Кремле заявили, что переброска дополнительных военных к восточной границе НАТО вызывает обеспокоенность. Лукашенко на встрече с Путиным показал карту переброски польских военных к границам Союзного государства. По его словам, одна из польских бригад расположилась в 40 км от Бреста, другая — приблизительно в 100 км от Гродно.