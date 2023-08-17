Лукашенко рассказал, кто станет следующим президентом России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин будет следующим президентом России, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

«Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет», — сказал президент.

По мнению Лукашенко, преемник у Путина в России сейчас есть, однако российский президент занят другими проблемами, поэтому не может заниматься передачей опыта другим.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале августа выразил схожее мнение. Он считает, что Путин будет переизбран в следующем году.

Президентские выборы в России должны пройти в марте 2024 года. Их назначает Совет Федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Нынешний срок для Путина уже четвертый. В 2020 году в Конституцию были внесены поправки, которыми было введено ограничение для одного и того же лица занимать пост главы государства более двух сроков (ранее в Основном законе была формулировка про не «более двух сроков подряд»). При этом поправками предусмотрели обнуление сроков для действующего главы государства и его предшественников.