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Война санкций ,  
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Песков заявил о покупателях газа с темпами роста выше, чем в ЕС

Песков: Россия способна найти покупателя на предназначавшийся странам ЕС газ
В мире есть регионы, которые гораздо быстрее развиваются, чем Европа. В них спрос на российский газ вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении, заверил пресс-секретарь Кремля
Фото: Mick Tsikas / Reuters
Фото: Mick Tsikas / Reuters

Среди потребителей российского газа есть регионы, которые развиваются более высокими темпами, чем Европа. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления, что без Европы Россия будет сжигать свой газ, передает корреспондент РБК.

Он напомнил, что Европа не является единственным потребителем природного газа и не является единственным континентом, который нуждается в газе для обеспечения высоких темпов развития.

«Есть регионы, которые развиваются гораздо более высокими темпами и у которых гораздо более амбициозные программы развития. В этих регионах спрос на газ вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Кремля не уточнил, о каких именно регионах идет речь.

Guardian узнала об отказе ЕС от введения потолка цен на российский газ
Политика
Фото:Bela Szandelszky / AP

Стоимость газа в Европе растет на фоне введенных санкций против России и значительного сокращения поставок российского топлива. В ЕС приняли решение сократить потребление газа на 15% с 1 августа 2022 года до конца марта 2023 года.

В начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС на фоне энергетического кризиса рассмотрит возможность введения предельной цены на импортируемый российский газ.

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Тем не менее пока странам Евросоюза не удалось договориться по данной мере. Ряд стран, в том числе Италия, Польша и Греция, выступают против, а как минимум десять стран Евросоюза, напротив, предложили расширить ограничение, введя потолок для всех поставщиков, а не только для России, писала The Financial Times.

Позднее The Guardian сообщила, что Евросоюз решил не вводить потолок цен на российский газ, однако он выступит за введение дополнительного налога на избыточную прибыль энергетических компаний.

Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани анонсировал, что Еврокомиссия опубликует итоговый план в сентябре.

Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, предупредил, что если ЕС введет предельную цену на энергоносители, то Россия прекратит поставки. «Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке, приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — заявил глава государства.

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Виктория Тютина Виктория Тютина, Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин
Россия ЕС газ Дмитрий Песков
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