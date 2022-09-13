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Guardian узнала об отказе ЕС от введения потолка цен на российский газ

Guardian: ЕС вместо потолка цен на газ предложит налог на «излишки» прибыли энергокомпаний
ЕС не удалось согласовать потолок цен на российский газ. Вместо него Евросоюз может предложить дополнительный налог для энергетических компаний, или «взнос солидарности», узнала газета The Guardian
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Фото: Bela Szandelszky / AP
Фото: Bela Szandelszky / AP

Евросоюз не будет вводить потолок цен на российский газ, но выступит за введение дополнительного налога на избыточную прибыль энергетических компаний, со ссылкой на проект постановления Еврокомиссии, сообщила газета The Guardian.

Как пишет издание, текст документа еще может измениться, однако ясно, что не все страны — участницы Евросоюза поддерживают введение предельной цены на российский газ. В частности, среди противников такой меры Венгрия, Словакия и Австрия.

Вместо потолка цен на российский газ, введение которого согласовать не удалось, Евросоюз может предложить дополнительный налог для нефтяных и газовых компаний. В документе он называется «взносом солидарности», пишет The Guardian.

Как следует из проекта постановления, Еврокомиссия ожидает, что в этом году прибыль энергетических компаний вырастет в пять раз. Однако эти «излишки» будут результатом не каких-то экономических или инвестиционных решений, а результатом «непредсказуемого развития ситуации на энергетических рынках» после начала военных действий на Украине, сказано в документе. Какая может быть ставка нового налога на непредвиденную прибыль, в нем не говорится.

В ЕК сообщили, что не смогли согласовать потолок цен на российский газ
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О том, что Евросоюз на фоне энергетического кризиса рассмотрит возможность введения предельной цены на импортируемый российский газ, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в начале сентября. Однако пока договориться по этой мере ЕС не удалось. Ряд стран, в том числе Италия, Польша и Греция, выступают против, а как минимум десять стран Евросоюза, напротив, предложили расширить ограничение, введя потолок для всех поставщиков, а не только России, пишет The Financial Times.

Итоговый план Еврокомиссия опубликует в сентябре, сообщил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани. Если ЕС введет предельную цену на энергоносители, Россия прекратит поставки, предупредил президент России Владимир Путин. «Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — заявил президент.

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потолок газ российский газ Евросоюз санкции излишки налог на прибыль энергокомпании
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