В Италии анонсировали план ЕК по потолку цен на газ в сентябре

Фото: Mauro Scrobogna / Keystone Press Agency / Global Look Press

Еврокомиссия представит предложение о введении общего ограничения цен на газ в течение сентября, сообщил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани в интервью газете Repubblica.

Он рассказал, что по потолку цен на газ уже наметился план действий, который поддержала в том числе Германия.

«Предложение выйдет в сентябре. Мы работаем, чтобы иметь большинство», — заявил Чинголани.

Стоимость газа в Европе растет на фоне введенных санкций против России, а также значительного сокращения поставок российского топлива. В ЕС приняли решение сократить потребление газа на 15% с 1 августа 2022 года до конца марта 2023 года. Страны смогут сами выбирать меры, при помощи которых будут сокращать потребление газа.

Кроме того, Евросоюз разрабатывает план борьбы с энергетическим кризисом в преддверии зимы. Среди предложенных Еврокомиссией мер — установление предельной цены на российский газ, сокращение потребления электроэнергии, поддержка коммунальных компаний, введение налога для компаний, работающих на ископаемом топливе и получающих большие прибыли, писала Politico со ссылкой на источники. Ожидается, что пакет мер будет принят 14 сентября.

По данным Financial Times, по меньшей мере десять европейских стран настаивают на введении потолка цен на газ для всех поставщиков, а не только России. По словам собеседников издания, среди тех стран, которые выступают против предложения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен ограничить цены только на российский газ, — Италия, Польша и Греция. В то же время Венгрия, Австрия и Нидерланды не поддерживают введение предельной цены на газ для всех импортеров.

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В Евросоюзе опасаются, что Россия в случае установления предельной цены на газ прекратит поставки. Российский президент Владимир Путин говорил, что Москва перекроет нефть и газ для стран, где будут принимать политические решения, противоречащие контрактным обязательствам.