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Россия отведет резерв «силовиков для Белоруссии» от границы

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Россия отведет резерв силовиков, созданный для возможной поддержки властей Белоруссии, от границы страны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — сказал он журналистам.

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Политика
Дмитрий Песков

Материал дополняется.

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