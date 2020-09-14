Протесты в Белоруссии , 14 сен, 21:06
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Россия отведет резерв «силовиков для Белоруссии» от границы
Дмитрий Песков
Россия отведет резерв силовиков, созданный для возможной поддержки властей Белоруссии, от границы страны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — сказал он журналистам.
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