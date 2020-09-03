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Протесты в Белоруссии ,  
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Госдеп предостерег Россию от силового вмешательства в протесты Белоруссии

Если Москва силой вмешается в белорусские протесты, это негативно скажется на российско-американских отношениях. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент во время видеоконференции, организованной «Германским фондом Маршалла США».

«Мы четко объяснили (России), какими будут последствия силового вмешательства. Если они думают, что американо-российские отношения в последние четыре года были сложными, то они могут стать еще хуже», — предупредил Кент.

Материал дополняется

Теги: протесты, Белоруссия, США, Госдеп
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