Госдеп предостерег Россию от силового вмешательства в протесты Белоруссии

Если Москва силой вмешается в белорусские протесты, это негативно скажется на российско-американских отношениях. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент во время видеоконференции, организованной «Германским фондом Маршалла США».

«Мы четко объяснили (России), какими будут последствия силового вмешательства. Если они думают, что американо-российские отношения в последние четыре года были сложными, то они могут стать еще хуже», — предупредил Кент.

Материал дополняется