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Песков оценил резерв силовиков для возможной помощи Лукашенко

В состав резерва, который в экстренной ситуации может быть отправлен на помощь властям Белоруссии, входит «разумное количество» силовиков, заявляет Кремль
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал конкретизировать состав резерва силовиков, который Россия готова предоставить в качестве помощи Александру Лукашенко. Однако он уточнил, что они оснащены «разумным количеством» вооружения и состоят из частей, которые готовы предотвратить какие-либо «экстремистские действия», передает корреспондент РБК.

«[Резерв] состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике во исполнение обязательств, которые прописаны в договоре о коллективной безопасности и союзном договоре. Ничего не могу сказать про вооружение. Их разумное количество», — сказал он, отвечая на вопрос о составе, вооружении и численности резерва.

Песков отказался отвечать на вопрос о том, входят ли в состав этого резерва подразделения армии или Росгвардии.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что пока Кремль исходит из того, что этот резерв не понадобится. «Очень важно отдавать себе отчет, и президент подчеркнул, что это именно резерв, и, собственно, нет никакой необходимости как-то его задействовать, как-то его использовать. Президент Путин исходит из того, что он никак не будет использован. И мы исходим из того, что до такой крайней ситуации, которую описал президент, с такой ситуацией Белоруссия не столкнется», — сказал Песков.

Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии
Политика
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Накануне Владимир Путин сообщил, что Александр Лукашенко попросил его сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов для оказания помощи. «Это было сделано», — сообщил российский президент. При этом он подчеркнул, что резерв будет использован, только если ситуация выйдет из-под контроля. «Когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», — описал президент России возможные условия для применения резерва.

Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила РБК, что не рассматривает заявление Путина о формировании в России резерва силовиков и возможности их использования в соседней стране как угрозу. «Сейчас всем стало очевидно, что действующий президент Белоруссии настолько слаб и настолько не в состоянии услышать, чего желает собственный народ, что готов обращаться за помощью к соседним государствам», — так она оценила эту новость.

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Позднее Координационный совет выступил с общим заявлением, в котором говорилось, что белорусская оппозиция «считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси».

«Высказываем сожаление, что по запросу действующего президента, который должен выступать гарантом Конституции, в Российской Федерации сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для их использования на территории Беларуси. Ранее действующим президентом неоднократно заявлялось о недопустимости внешнего вмешательства в дела Беларуси», — подчеркнули авторы заявления.

Авторы: Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко
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