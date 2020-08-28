Песков оценил резерв силовиков для возможной помощи Лукашенко

В состав резерва, который в экстренной ситуации может быть отправлен на помощь властям Белоруссии, входит «разумное количество» силовиков, заявляет Кремль

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал конкретизировать состав резерва силовиков, который Россия готова предоставить в качестве помощи Александру Лукашенко. Однако он уточнил, что они оснащены «разумным количеством» вооружения и состоят из частей, которые готовы предотвратить какие-либо «экстремистские действия», передает корреспондент РБК.

«[Резерв] состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике во исполнение обязательств, которые прописаны в договоре о коллективной безопасности и союзном договоре. Ничего не могу сказать про вооружение. Их разумное количество», — сказал он, отвечая на вопрос о составе, вооружении и численности резерва.

Песков отказался отвечать на вопрос о том, входят ли в состав этого резерва подразделения армии или Росгвардии.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что пока Кремль исходит из того, что этот резерв не понадобится. «Очень важно отдавать себе отчет, и президент подчеркнул, что это именно резерв, и, собственно, нет никакой необходимости как-то его задействовать, как-то его использовать. Президент Путин исходит из того, что он никак не будет использован. И мы исходим из того, что до такой крайней ситуации, которую описал президент, с такой ситуацией Белоруссия не столкнется», — сказал Песков.