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Тихановская выразила обеспокоенность из-за слов Путина о помощи Лукашенко

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

Один из лидеров белорусской оппозиции, соперница Александра Лукашенко на прошедших выборах Светлана Тихановская, заявила, что оппозиция озабочена словами президента России Владимира Путина о создании резерва силовиков для возможной отправки в Белоруссию для помощи Лукашенко, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Тихановской.

«Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Беларуси. В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями господина Путина отправить российский ОМОН в Беларусь. Это было бы серьезным нарушением суверенитета Беларуси и имело бы тяжелые последствия для взаимоотношений Беларуси и России», — передала ее заявление пресс-служба.

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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Владимир Путин 27 августа сообщил, что Александр Лукашенко попросил его сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов для оказания помощи официальному Минску. Москва с этим согласилась. При этом Путин подчеркнул, что резерв будет использован, только если ситуация выйдет из-под контроля. «Когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», — описал президент России возможные условия для применения резерва.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался конкретизировать состав резерва и то, какие части в него входят. Он лишь отметил, что резерв «состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике». Песков подчеркнул, что пока условий для применения российских сил в Белоруссии Кремль не видит.

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Фотогалерея 
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявляла РБК, что не рассматривает заявления Путина как угрозу. «Сейчас всем стало очевидно, что действующий президент Белоруссии настолько слаб и настолько не в состоянии услышать, чего желает собственный народ, что готов обращаться за помощью к соседним государствам», — так она оценила выступление российского президента.

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Теги: Светлана Тихановская, Владимир Путин, Белоруссия
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