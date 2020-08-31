Тихановская выразила обеспокоенность из-за слов Путина о помощи Лукашенко

Светлана Тихановская (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

Один из лидеров белорусской оппозиции, соперница Александра Лукашенко на прошедших выборах Светлана Тихановская, заявила, что оппозиция озабочена словами президента России Владимира Путина о создании резерва силовиков для возможной отправки в Белоруссию для помощи Лукашенко, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Тихановской.

«Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Беларуси. В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями господина Путина отправить российский ОМОН в Беларусь. Это было бы серьезным нарушением суверенитета Беларуси и имело бы тяжелые последствия для взаимоотношений Беларуси и России», — передала ее заявление пресс-служба.

Владимир Путин 27 августа сообщил, что Александр Лукашенко попросил его сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов для оказания помощи официальному Минску. Москва с этим согласилась. При этом Путин подчеркнул, что резерв будет использован, только если ситуация выйдет из-под контроля. «Когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», — описал президент России возможные условия для применения резерва.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался конкретизировать состав резерва и то, какие части в него входят. Он лишь отметил, что резерв «состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике». Песков подчеркнул, что пока условий для применения российских сил в Белоруссии Кремль не видит.