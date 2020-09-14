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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко заявил о красных линиях для протестующих в Белоруссии

Фото: TUT.by / AP
Фото: TUT.by / AP

На фоне протестов в Белоруссии пока не было нарушено никаких красных линий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию вел РБК.

«Главное, я это постоянно говорю, не переходить черту. [...] Есть красные линии, которые никто не имеет право переходить. Но пока эти красные линии никто не нарушал», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Путину «тоже это знакомо». «Вам пришлось эти линии чертить, по Чечне, прежде всего, когда вы еще стали совсем молодым президентом. Я это помню. Не дай бог, конечно, это в Белорусии», — ответил Лукашенко.

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Российский президент 27 августа сообщил, что белорусский коллега попросил его сформировать «определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов» для помощи в подавлении протестов в Белоруссии. При этом Путин указывал, что российские силовики не будут задействованы, пока «экстремистские элементы» не начнут переходить «определенные границы».

Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, протесты
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