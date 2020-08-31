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Приехавшего из Польши главу католиков Белоруссии не пустили в страну

Тадеуш Кондрусевич
Тадеуш Кондрусевич (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Главу католиков Белоруссии Тадеуша Кондрусевича, белорусского гражданина пограничники не пустили в республику, когда он возвращался из Польши. Об этом он сообщил «Радио Свобода».

«Я нахожусь на переходе в Кузнице Белостоцкой, меня не пустили», — сказал митрополит.

Пресс-секретарь Католической церкви в Белоруссии Юрий Санько подтвердил изданию Tut.by эту информацию. «Да, Тадеуш Кондрусевич сейчас находится на границе. Почему ему не пропускают, никто нам не комментирует пока», — сказал он.

По его словам, в Польше митрополит находился неделю, там он вел богослужения.

Церковь потребовала наказать закрывших людей в костеле в Минске омоновцев
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Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

В Минске 26 августа на площади Независимости ОМОН разгонял участников митингов против результатов президентских выборов. Около ста человек попытались спрятаться в Красном костеле. Силовики, увидев это, заблокировали все двери в храм и не выпускали их около 40 минут.

На следующий день митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич осудил действия омоновцев, назвав их поступок грубым нарушением прав верующих. Также 27 августа женщины выстроились возле Красного костела в «цепь солидарности» в связи с инцидентом.

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В Белоруссии четвертую неделю продолжаются протесты против результатов выборов президента страны, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Участники акций недовольны переизбранием Лукашенко, требуют его отставки и проведения новых выборов.
 

Теги: Белоруссия, католики
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