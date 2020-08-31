Приехавшего из Польши главу католиков Белоруссии не пустили в страну

Тадеуш Кондрусевич (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Главу католиков Белоруссии Тадеуша Кондрусевича, белорусского гражданина пограничники не пустили в республику, когда он возвращался из Польши. Об этом он сообщил «Радио Свобода».

«Я нахожусь на переходе в Кузнице Белостоцкой, меня не пустили», — сказал митрополит.

Пресс-секретарь Католической церкви в Белоруссии Юрий Санько подтвердил изданию Tut.by эту информацию. «Да, Тадеуш Кондрусевич сейчас находится на границе. Почему ему не пропускают, никто нам не комментирует пока», — сказал он.

По его словам, в Польше митрополит находился неделю, там он вел богослужения.