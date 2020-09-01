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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко объяснил отказ пускать в страну главу белорусских католиков

Тадеуш Кондрусевич
Тадеуш Кондрусевич (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказ пускать обратно в страну митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича объясняется не его вероисповеданием, а его политической деятельностью, сообщает БелТА.

«Нам не важно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность», — сказал Лукашенко.

Приехавшего из Польши главу католиков Белоруссии не пустили в страну
Общество
Тадеуш Кондрусевич

Белорусский президент также отметил, что сейчас проверяется информация о наличии у Кондрусевича иностранного гражданства. Кроме того, Лукашенко заявил, что митрополит неожиданно выехал из Белоруссии в Польшу на консультации и получил там определенные задачи. После этого он попал в список невъездных, который является общим для Белоруссии и России, добавил глава государства.

О том, что Кондрусевича не пустили в Белоруссию пограничники на границе с Польшей стало известно 31 августа. Пресс-секретарь Католической церкви в Белоруссии Юрий Санько заявил, что официальных объяснений предоставлено не было. Отъезд митрополита в Польшу он объяснил тем, что он вел там богослужения.

Церковь потребовала наказать закрывших людей в костеле в Минске омоновцев
Общество
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

31 августа сайт Catholic.by опубликовал стенограмму выступления Кондрусевича на польской католической радиостанции «Радио Мария». Митрополит, в частности, заявил, что «есть основания полагать, что президентские выборы в Белоруссии прошли нечестно». Он также добавил, что «белорусский народ дорос до того, чтобы отстаивать свои права». «Это уже другое поколение, чем 26 лет назад», — сказал митрополит.

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26 августа Tut.by писал, что во время протестной акции на площади Независимости омоновцы блокировали в Красном костеле примерно два десятка протестующих и журналистов. Они пытались укрыться в костеле от задержаний. Людей, стоявших у входа, силовики затолкали внутрь церкви. Кондрусевич заявил, что действия силовиков являются нарушением прав верующих и свободы вероисповедания.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, католики, церковь
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