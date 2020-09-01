Лукашенко объяснил отказ пускать в страну главу белорусских католиков

Тадеуш Кондрусевич (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказ пускать обратно в страну митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича объясняется не его вероисповеданием, а его политической деятельностью, сообщает БелТА.

«Нам не важно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент также отметил, что сейчас проверяется информация о наличии у Кондрусевича иностранного гражданства. Кроме того, Лукашенко заявил, что митрополит неожиданно выехал из Белоруссии в Польшу на консультации и получил там определенные задачи. После этого он попал в список невъездных, который является общим для Белоруссии и России, добавил глава государства.

О том, что Кондрусевича не пустили в Белоруссию пограничники на границе с Польшей стало известно 31 августа. Пресс-секретарь Католической церкви в Белоруссии Юрий Санько заявил, что официальных объяснений предоставлено не было. Отъезд митрополита в Польшу он объяснил тем, что он вел там богослужения.