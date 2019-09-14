Политика , 14 сен, 19:24
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Атака дронов на один из крупнейших НПЗ в мире. Главное
На двух крупных месторождениях нефти компании Saudi Aramco произошел пожар. Его причиной стала атака дронов, запущенных хуситами. Что известно о произошедшем — в обзоре РБК
Что произошло
- На крупных месторождениях компании Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе в центральной части Саудовской Аравии утром 14 сентября произошли пожары. Их причиной стала атака на НПЗ беспилотных аппаратов.
- Как сообщили Al Arabiya и Associated Press, один из объектов, на которых произошел пожар, — нефтеперерабатывающий завод в Абкайке. Saudi Aramco называет его крупнейшим в мире. В 2006 году на него уже пытались совершить нападение боевики «Аль-Каиды» (организация признана в России террористической — РБК).
- Пожары были вскоре локализованы.
- Информации о пострадавших нет.
- По словам эксперта Российского совета по международным делам Кирилла Семенова, эти атаки стали наиболее масштабными из тех, что происходили до сих пор.
Кто стоит за нападением
- Ответственность за атаки на себя взяли повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах».
- Это не первое нападение на нефтяные объекты, ответственность за которое берет на себя «Ансар Аллах». 17 августа атаке с использованием десяти дронов подвергся завод по производству природного газа на нефтегазовом месторождении Шайба Saudi Aramco.
- Согласно заявлению боевиков, атака стала ответом на действия королевства в Йемене — Саудовская Аравия входит в коалицию, которая борется там с «Ансар Аллах».