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Атака дронов на один из крупнейших НПЗ в мире. Главное
На двух крупных месторождениях нефти компании Saudi Aramco произошел пожар. Его причиной стала атака дронов, запущенных хуситами. Что известно о произошедшем — в обзоре РБК
Фото: Stringer / Reuters

Что произошло

  • На крупных месторождениях компании Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе в центральной части Саудовской Аравии утром 14 сентября произошли пожары. Их причиной стала атака на НПЗ беспилотных аппаратов.
  • Как сообщили Al Arabiya и Associated Press, один из объектов, на которых произошел пожар, — нефтеперерабатывающий завод в Абкайке. Saudi Aramco называет его крупнейшим в мире. В 2006 году на него уже пытались совершить нападение боевики «Аль-Каиды» (организация признана в России террористической — РБК).
  • Пожары были вскоре локализованы.
  • Информации о пострадавших нет.
  • По словам эксперта Российского совета по международным делам Кирилла Семенова, эти атаки стали наиболее масштабными из тех, что происходили до сих пор.

Фотогалерея 
Атака дронов на объекты компании Saudi Aramco. Фоторепортаж

Кто стоит за нападением

  • Ответственность за атаки на себя взяли повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах».
  • Это не первое нападение на нефтяные объекты, ответственность за которое берет на себя «Ансар Аллах». 17 августа атаке с использованием десяти дронов подвергся завод по производству природного газа на нефтегазовом месторождении Шайба Saudi Aramco.
  • Согласно заявлению боевиков, атака стала ответом на действия королевства в Йемене — Саудовская Аравия входит в коалицию, которая борется там с «Ансар Аллах».

Возможные последствия

  • Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, а также три собеседника Reuters сообщили, что атаки привели к уменьшению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое. В результате нападения производство сократилось примерно на 5 млн барр./сутки — это составляет около 5% от суточной добычи нефти в мире.
  • Мгновенного эффекта на цены на нефть на биржах атака не оказала, так как в выходные дни торги не проводятся.

Реакция

  • Как сообщил телеканал Sky News Arabia, после атаки дронов ВВС коалиции, в которую входят Саудовская Аравия и ОАЭ, нанесли удар по позициям хуситов в провинциях Саада и Эль-Джауф в Йемене.
  • Боевики «Ансар Аллах» пообещали продолжить атаки.
Автор: Юлия Сапронова
Теги: Саудовская Аравия, Saudi Aramco
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