Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Нападение с использованием беспилотников на объекты Saudi Aramco стало самой крупной атакой на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии за последние десять лет, указывает Bloomberg

Фото: Stringer / Reuters

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтверждают и три информированных собеседника Reuters.

Источники обоих агентств заявляют, что Saudi Aramco после атаки была вынуждена сократить добычу на 5 млн баррелей в сутки, что составляет половину суточного объема добычи. Собеседники Reuters также заявляют, что атака нарушила и экспорт нефти, но конкретных цифр не привели.

Согласно статистическому обзору мирового рынка энергоресурсов, который ежегодно выпускает компания BP, производство нефти в Саудовской Аравии в 2018 году составило 10,5 млн барр./сутки, экспорт — 7,4 млн барр./сутки.

Государственное информационное агентство Saudi Press Agency сообщило в субботу, что объекты Saudi Aramco около 4:00 по местному времени подверглись атаке дронов. Сообщалось, что атакованы были объекты на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе. После атаки на объектах начались пожары, их удалось локализовать и взять под контроль. Других подробностей в сообщении не приводилось.