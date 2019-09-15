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Акции в Саудовской Аравии упали после атаки дронов на НПЗ
Саудовская фондовая биржа сразу после открытия торгов отреагировала на террористические акты по предприятиям Saudi Aramco почти трехпроцентным падением акций
Фото: Faisal Nasser / Reuters

Индекс саудовской фондовой биржи (The Tadawul All Share Index) упал на открытии в воскресенье более чем на 2,5%, сообщает Bloomberg, до минимума в 7629,49 пунктов. Предыдущие торги закрылись на отметке 7831,80 пунктов.

По данным на 11.30 мск индекс торговался на отметке 7754,33 пунктов. По сравнению с годовым максимумом в мае 2019 года в 9403 пунктов, падение составило 18%, приводит подсчеты Reuters.

Главный стратегический специалист в Abu Dhabi Capital Али Ясин охарактеризовал поведение рынка как «очень напряженную ситуацию», которая поднимает риск в регионе «до беспрецедентного уровня».

Политика
Атака дронов на один из крупнейших НПЗ в мире. Главное

В ночь на субботу, 14 сентября, беспилотники атаковали крупные предприятия компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Из-за этого на двух крупных месторождениях компании произошли крупные пожары:

  • пострадала установка подготовки нефти, которая очищает ее от примесей. Этот завод сама компания называет «крупнейшим в мире по стабилизации нефти». Установка может перерабатывать до 7 млн т баррелей сырья в сутки;
  • также пострадало месторождение в Хурайсе, запасы которого Aramco оценивает в 20 млрд баррелей нефти.

Ответственность за атаки взяли на себя повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах».

Авторы: Григорий Набережнов, Анна Трунина
Теги: Саудовская Аравия, НПЗ, дроны
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