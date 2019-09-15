Акции в Саудовской Аравии упали после атаки дронов на НПЗ

Индекс саудовской фондовой биржи (The Tadawul All Share Index) упал на открытии в воскресенье более чем на 2,5%, сообщает Bloomberg, до минимума в 7629,49 пунктов. Предыдущие торги закрылись на отметке 7831,80 пунктов.
По данным на 11.30 мск индекс торговался на отметке 7754,33 пунктов. По сравнению с годовым максимумом в мае 2019 года в 9403 пунктов, падение составило 18%, приводит подсчеты Reuters.
Главный стратегический специалист в Abu Dhabi Capital Али Ясин охарактеризовал поведение рынка как «очень напряженную ситуацию», которая поднимает риск в регионе «до беспрецедентного уровня».
В ночь на субботу, 14 сентября, беспилотники атаковали крупные предприятия компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Из-за этого на двух крупных месторождениях компании произошли крупные пожары: