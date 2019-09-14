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Хуситы взяли на себя ответственность за нападение на заводы Saudi Aramco

Хуситы из движения «Ансар Аллах» ответственны за атаки на объекты нефтяной компании Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления представителя повстанческой группировки в эфире телеканала Al Masirah.

Отмечалось, что хуситы направили десять беспилотников к объектам в Абкайке и Хурайсе и пообещали расширить зону атак в Саудовской Аравии, которая входит в коалицию, сражающуюся против них в Йемене.

«У нас есть право атаковать в ответ на воздушные и прицельные обстрелы наших граждан за последние пять лет», — цитирует заявление Al Jazeera.

Как сообщает Reuters со ссылкой на корреспондента саудовского государственного телеканала, поставки топлива продолжаются.

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На одном из крупнейших НПЗ в мире произошел пожар

Объекты Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке с использованием дронов. В результате там начались пожары, которые удалось взять под контроль. О пострадавших и возможных нарушениях в производственных процессах не сообщалось.

СМИ уточняли, что одно из пострадавших сооружений — НПЗ в Абкайке, который Saudi Aramco называет крупнейшим в мире. В 2006 году его безуспешно пытались атаковать боевики признанной в России террористической организации «Аль-Каида».

Теги: Саудовская Аравия, Saudi Aramco, нападение
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