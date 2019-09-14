Хуситы взяли на себя ответственность за нападение на заводы Saudi Aramco

Хуситы взяли на себя ответственность за нападение на заводы Saudi Aramco

Хуситы из движения «Ансар Аллах» ответственны за атаки на объекты нефтяной компании Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления представителя повстанческой группировки в эфире телеканала Al Masirah.

Отмечалось, что хуситы направили десять беспилотников к объектам в Абкайке и Хурайсе и пообещали расширить зону атак в Саудовской Аравии, которая входит в коалицию, сражающуюся против них в Йемене.

«У нас есть право атаковать в ответ на воздушные и прицельные обстрелы наших граждан за последние пять лет», — цитирует заявление Al Jazeera.

Как сообщает Reuters со ссылкой на корреспондента саудовского государственного телеканала, поставки топлива продолжаются.