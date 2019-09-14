Хуситы взяли на себя ответственность за нападение на заводы Saudi Aramco

Хуситы из движения «Ансар Аллах» ответственны за атаки на объекты нефтяной компании Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления представителя повстанческой группировки в эфире телеканала Al Masirah.
Отмечалось, что хуситы направили десять беспилотников к объектам в Абкайке и Хурайсе и пообещали расширить зону атак в Саудовской Аравии, которая входит в коалицию, сражающуюся против них в Йемене.
«У нас есть право атаковать в ответ на воздушные и прицельные обстрелы наших граждан за последние пять лет», — цитирует заявление Al Jazeera.
Как сообщает Reuters со ссылкой на корреспондента саудовского государственного телеканала, поставки топлива продолжаются.