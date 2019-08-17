Хуситы заявили об атаке на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии

Хуситы заявили об атаке на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии

Повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» с помощью беспилотников атаковали нефтяное месторождение Шейба саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя движения.

17 августа повстанцы заявили, что направили десять дронов со взрывчаткой для атаки на нефтеперерабатывающий завод и месторождение Шейба. В движении подчеркнули, что нападение стало крупнейшей из операций хуситов против объектов, расположенных далеко от границы Саудовской Аравии с Йеменом.

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халид аль-Фалих заявил телеканалу Al Arabiya, что атака не повлияла на работу компании. По его словам, на месторождении произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. Министр, также занимающий пост председателя правления Saudi Aramco, назвал атаку терактом, направленным на подрыв не только экспорта королевства, но и мировых поставок нефти.

В конце июня хуситы с помощью беспилотников атаковали аэропорты в саудовских городах Абха и Джизан. Ранее повстанцы сообщали, что сбили разведывательный дрон коалиции под руководством Саудовской Аравии.

Война между правительственными войсками и повстанцами-хуситами продолжается в Йемене с 2014 года. В 2015 году на территорию страны вошли силы возглавляемой Саудовской Аравией коалиции арабских стран, поддержавших правительство.