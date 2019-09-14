Кучма счел саммит «нормандской четверки» попыткой давления на Зеленского

По мнению экс-президента Украины, на предстоящем саммите Макрон и Меркель будут давить на Зеленского с целью убедить его пойти на уступки Москве

Леонид Кучма (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Бывший президент Украины, представитель Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма в интервью Associated Press выразил опасения по поводу того, что на предстоящем саммите «нормандской четверки» лидеры Франции и Германии окажут давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью пойти на уступки России.

По его словам, у него нет особых надежд на этот саммит. «Зеленскому будет очень трудно — он будет один против трех человек», — считает Кучма.

Он выразил обеспокоенность тем, что французский президент Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель на этой встрече окажут давление на Зеленского, чтобы убедить его пойти на ряд компромиссов, включая проведение выборов в Донбассе без надзора со стороны Киева.

Кучма отметил, что Украина по-прежнему привержена минским договоренностям, но при этом настаивает на том, чтобы Россия оказала давление на ополченцев в Донбассе. «Давайте соблюдать минские договоренности. Безопасность стоит на первом месте. Необходимо вывести войска, тяжелые вооружения, вернуть нам [контроль] на границе, и тогда мы проведем свободные выборы», — заключил он.