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Украинский кризис ,  
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Кучма счел саммит «нормандской четверки» попыткой давления на Зеленского
По мнению экс-президента Украины, на предстоящем саммите Макрон и Меркель будут давить на Зеленского с целью убедить его пойти на уступки Москве
Леонид Кучма (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Бывший президент Украины, представитель Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма в интервью Associated Press выразил опасения по поводу того, что на предстоящем саммите «нормандской четверки» лидеры Франции и Германии окажут давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью пойти на уступки России.

По его словам, у него нет особых надежд на этот саммит. «Зеленскому будет очень трудно — он будет один против трех человек», — считает Кучма.

Он выразил обеспокоенность тем, что французский президент Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель на этой встрече окажут давление на Зеленского, чтобы убедить его пойти на ряд компромиссов, включая проведение выборов в Донбассе без надзора со стороны Киева.

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Кучма отметил, что Украина по-прежнему привержена минским договоренностям, но при этом настаивает на том, чтобы Россия оказала давление на ополченцев в Донбассе. «Давайте соблюдать минские договоренности. Безопасность стоит на первом месте. Необходимо вывести войска, тяжелые вооружения, вернуть нам [контроль] на границе, и тогда мы проведем свободные выборы», — заключил он.

Последний полноформатный саммит «нормандской четверки», в которую входят лидеры Украины, России, Германии и Франции, состоялся в 2016 году. О том, что новая встреча может состояться в сентябре этого года, в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 сообщил Эмманюэль Макрон. Он также объявил, что Париж и Берлин работают над подготовкой к саммиту. 9 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Зеленский готов к проведению переговоров в сентябре. Спустя несколько дней помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил готовность Москвы к подобной встрече. При этом он отметил, что саммит может состоятся в октябре, однако перед этим должны быть достигнуты договоренности по урегулированию кризиса в Донбассе.

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Говоря об условиях проведения выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, Зеленский вечером 13 сентября сказал, что для этого сперва нужно вывести войска. Он добавил, что Донбасс является частью Украины и выборы там должны проходить в соответствии с украинским законодательством.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Леонид Кучма, Владимир Зеленский, «нормандская четверка»
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