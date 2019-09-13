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ДНР обещала не отказываться от минских соглашений ради вхождения в Россию

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) не будет выходить из минских соглашений, интеграция с Россией происходит в рамках трансграничного сотрудничества. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 1».

«При условии всецелого выполнения минских соглашений интеграция с Россией будет неизбежна, потому что в них прописан пункт о трансграничном сотрудничестве», — сказал он.

По его словам, жители Донбасса мечтают о вхождении в состав России с 2014 года. «Это мнение большинства наших людей», — уточнил Пушилин, подчеркнув, что из минских соглашений ДНР выходить не собирается.

Накануне, 12 сентября, Пушилин заявил, что первостепенной задачей ДНР является максимальная интеграция с Россией. По его словам, идеальным вариантом было бы решение войти в состав России на правах федеративного округа.

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Ранее в пятницу, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе можно будет провести только при условии вывода войск с этой территории. Он также напомнил, что Донбасс является территорией Украины.

В 2014 году украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Они провозгласили свою независимость от официального Киева после проведения в стране госпереворота. На сегодняшний день в ЛНР и ДНР, согласно официальной статистике, проживают порядка 3,7 млн человек.

Теги: Денис Пушилин, Минские соглашения, ДНР
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