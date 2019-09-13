ДНР обещала не отказываться от минских соглашений ради вхождения в Россию

ДНР обещала не отказываться от минских соглашений ради вхождения в Россию

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) не будет выходить из минских соглашений, интеграция с Россией происходит в рамках трансграничного сотрудничества. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 1».

«При условии всецелого выполнения минских соглашений интеграция с Россией будет неизбежна, потому что в них прописан пункт о трансграничном сотрудничестве», — сказал он.

По его словам, жители Донбасса мечтают о вхождении в состав России с 2014 года. «Это мнение большинства наших людей», — уточнил Пушилин, подчеркнув, что из минских соглашений ДНР выходить не собирается.

Накануне, 12 сентября, Пушилин заявил, что первостепенной задачей ДНР является максимальная интеграция с Россией. По его словам, идеальным вариантом было бы решение войти в состав России на правах федеративного округа.