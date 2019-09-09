Киев заявил о готовности Зеленского к встрече в «нормандском формате»

Киев заявил о готовности Зеленского к встрече в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский готов к проведению встречи в «нормандском формате» в сентябре. Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с министром Молдавии Нику Попеску в Киеве, ее трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Мы планируем в ближайшее время провести эту встречу в «нормандском формате». По меньшей мере президент Зеленский готов это сделать даже не в декабре, а готов это сделать в этом месяце», — сказал Пристайко.

Он также отметил, что Украина намерена провести перед встречей телефонные переговоры с представителями стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция).

В субботу, 7 сентября, после обмена заключенными между Россией и Украиной Зеленский и президент России Владимир Путин поговорили по телефону. В ходе разговора они, в том числе, обсудили возможное проведение встречи в «нормандском формате».

В конце августа президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал, что встреча «в нормандском формате», посвященная урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, может пройти в сентябре. «Мы с Ангелой Меркель готовы предложить даты [саммита] Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину», — сказал Макрон.