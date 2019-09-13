Зеленский назвал условие для выборов в Донбассе

По словам Зеленского, прежде чем проводить в Донбассе выборы, нужно заняться выводом войск. Бывший президент Порошенко считает, что голосование на «оккупированных территориях» может пройти на условиях Москвы из-за обновления ЦИК

Владимир Зеленский (Фото: Ludovic Marin / Pool via Reuters)

Местные выборы в Донбассе можно будет провести только после вывода войск с этой территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с эстонским лидером Керсти Кальюлайд, передает «Интерфакс-Украина».

«Это вопрос сначала обмена людей, потом — разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы говорим о разведении войск по всей территории, это 400 км. А только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Донбасс является частью Украины и выборы там должны проходить в соответствии с украинским законодательством.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что проводимое Зеленским обновление состава ЦИК (все члены комиссии были уволены) может быть связано с выборами на «оккупированных территориях». «Все больше сигналов, что без выполнения безопасного компонента минских соглашений они могут произойти на российских условиях. Неожиданная замена комиссии может быть связана именно с этим», — написал он в Facebook.