Ушаков назвал три условия для проведения встречи в «нормандском формате»

Россия готова к встрече в «нормандском формате», если стороны выполнят ряд условий. Об этом заявил помощник президента страны Юрий Ушаков, передает агентство ТАСС.

По словам Ушакова, таких условий три. Первое — окончательно отрегулировать вопрос с разведением сил и средств в станице Луганская, населенных пунктах Петровское и Золотое. Второе — письменно зафиксировать «формулу Штайнмайера», которая обязывает Киев принять закон об особом статусе Донбасса. А в качестве третьего условия Ушаков назвал предварительное согласование итогов саммита, «которые будут представлены общественности и которые в последующем будут ориентиром для дальнейшей работы по урегулированию этого кризиса».

По словам Ушакова, с учетом всех этих условий можно будет договориться о конкретной дате саммита.

О том, что встреча «нормандской четверки» может состояться в сентябре, впервые заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он также объявил, что Франция и Германия работают над подготовкой к саммиту. 9 сентября Киев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к проведению переговоров в сентябре.