Кремль потребовал «железную договоренность» для встречи по Донбассу

Саммит «нормандской четверки» может пройти уже в октябре, но перед этим должны быть достигнуты договоренности по урегулированию кризиса. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

По словам Ушакова, также ведется активная работа по подготовке общего документа, который по итогам встречи могли бы принять лидеры государств.

«Мы хотим, чтобы была уже железная договоренность, которая бы способствовала тому, чтобы реальные шаги по урегулированию кризиса были предприняты», — сказал он.

Точная дата саммита будет согласована после того, как состоится заседание контактной группы 18 сентября, добавил он.

Ушаков подтвердил, что Кремль согласен на проведение саммита в Париже, как это предлагал французский президент Эмманюэль Макрон.