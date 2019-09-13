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Кремль потребовал «железную договоренность» для встречи по Донбассу

Саммит «нормандской четверки» может пройти уже в октябре, но перед этим должны быть достигнуты договоренности по урегулированию кризиса. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

По словам Ушакова, также ведется активная работа по подготовке общего документа, который по итогам встречи могли бы принять лидеры государств.

«Мы хотим, чтобы была уже железная договоренность, которая бы способствовала тому, чтобы реальные шаги по урегулированию кризиса были предприняты», — сказал он.

Точная дата саммита будет согласована после того, как состоится заседание контактной группы 18 сентября, добавил он.

Ушаков подтвердил, что Кремль согласен на проведение саммита в Париже, как это предлагал французский президент Эмманюэль Макрон.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что президент Владимир Зеленский готов к проведению встречи в «нормандском формате» в сентябре. О том, что переговоры, посвященные урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, могут пройти уже в этом месяце, также заявлял президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки».

Теги: «нормандская четверка», Украина, Россия
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