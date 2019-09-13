Глава МИД Украины заявил о необходимости принять закон о статусе Донбасса

По словам Вадима Пристайко, «формулу Штайнмайера» приняла и согласовала в 2016 году тогдашняя украинская администрация и нынешней власти нужно попросту ее выполнять

Вадим Пристайко (Фото: Nazar Furyk / Zuma / TASS)

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о необходимости выполнять «формулу [бывшего министра иностранных дел Германии, ныне — президента ФРГ Франк-Вальтера] Штайнмайера», которая обязывает Киев принять закон об особом статусе Донбасса. Об этом он сказал в кулуарах конференции Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, эту инициативу еще в 2016 году согласовал президент Украины Петр Порошенко. Однако, заметил министр, в ней нет ничего, за что бы Киев могли обвинять в измене.

«Формулу Штайнмайера», которую наш глава государства согласовал, мы как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме», — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Верховная рада согласно «формуле Штайнмайера» должна принять поправки в Конституцию, которые наделят Донбасс особым статусом. После этого в регионе должны пройти свободные выборы.