Минобороны сообщило о 18 военных ВСУ, взятых в плен в Курской области

Российские военные взяли в плен 18 военнослужащих ВСУ на курском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны.

Ведомство уточнило, что речь идет о военнослужащих 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Их взяли в плен в населенных пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок Курской области.

«РИА Новости» сообщило 12 августа о попавшей в плен под селом Мартыновка в Суджанском районе Курской области штурмовой группе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Как установил СК, она участвовала в атаке на регион. Позднее, 14 августа, агентство сообщило, что в том же районе военные взяли в плен группу украинских солдат из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.

Бои в приграничных районах Курской области идут с 6 августа. По данным Минобороны, всего за время боевых действий в регионе украинская сторона потеряла до 2,3 тыс. военнослужащих.

Украина называла целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин заявил о бесперспективности переговоров с людьми, «которые без разбора наносят удары по мирным людям».