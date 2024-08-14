 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Алаудинов заявил о сорванном плане ВСУ взять Курскую АЭС к 11 августа

Алаудинов: ВСУ к 11 августа планировали захватить Курскую АЭС в Курчатове
Сюжет
Военная операция на Украине
Курская АЭС
Курская АЭС (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали взять под контроль атомную электростанцию в городе Курчатове Курской области к 11 августа, но им не удалось это сделать, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

«Получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами, что планировалось. Ну и что я могу сказать <...>: 11 числа надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14 число», — сказал Алаудинов.

Он добавил, что после захвата Курской АЭС Киев планировал выйти на переговоры с Москвой с ультиматумом. По словам Алаудинова, почти 12 тыс. военных не выполнили задачу, а весь ресурс, который был «более-менее на ходу», оказался «заброшен в топку». Глава «Ахмата» уточнил, что российские войска завершают блокирование ВСУ на территории Курской области и украинцы уже не рвутся вперед, а начинают «окапываться».

Алаудинов заявил о взятии под контроль ситуации под Курском
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Курская АЭС расположена в Курчатове. Сам город с населением около 40 тыс. человек находится примерно в 65 км от границы с Украиной. На станции сейчас функционируют два (из четырех) энергоблока общей мощностью 2 тыс. МВт. Она обеспечивает более 50% установленной мощности всех электростанций Черноземья.

Боевые действия в Курской области продолжаются больше недели. По данным властей региона на 12 августа, украинская армия контролировала 28 населенных пунктов в регионе, глубина проникновения ВСУ в регионе составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км. На территории области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе десять детей.

Президент России Владимир Путин, комментируя атаку, заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто наносит удары по мирным жителям. По его словам, Украина выполняет волю западных стран, которые воюют с Россией «руками украинцев».

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области

ООН попросила Россию предоставить доступ в Курскую область

«Сбер» запланировал занять 25% на рынке Крыма к концу года

Что ждет западный автопром из-за падения прибыли и продаж

Алаудинов заявил об остановке «катания» ВСУ в Курской области

ХАМАС выпустил по Израилю дальнобойные ракеты

Джеймс Кэмерон рассказал о работе над новым проектом во вселенной «Терминатора»

Средние ставки по ипотеке превзошли рекорд 2022 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Апты Алаудинов Курская область Украина ВСУ
Материалы по теме
Алаудинов заявил об остановке «катания» ВСУ в Курской области
Политика
Алаудинов назвал бои в Курской области «решающей битвой»
Политика
Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в Курской области за сутки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 100,56 (+3,87) Инвестиции, 13 авг, 17:35 Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 92,66 (+2,71) Инвестиции, 13 авг, 17:35
Развивайте практический интеллект. Без него карьера не состоитсяPro, 12:19
ЦИК предложил досрочное голосование в регионах у границы с УкраинойПолитика, 12:19
Omoda и Jaecoo анонсировали несколько новинок для российского рынкаАвто, 12:16
В МИДе заявили о поставленных на долгосрочную паузу переговорах о миреПолитика, 12:11
Алаудинов заявил о сорванном плане ВСУ взять Курскую АЭС к 11 августаПолитика, 12:02
Рекордсмены в прыжках с шестом и на 400 м с/б сразятся на 100-метровкеСпорт, 12:01
Крупнейшие майнеры отчитались об убытках и раскрыли планы развитияКрипто, 11:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ВСУ начали применять британских робопсов в ДонбассеПолитика, 11:57
«Это будет трендом». Почему так важно заниматься криптогигиенойКрипто, 11:49
Экс-глава Росмолодежи объяснила отставку семейными обстоятельствамиПолитика, 11:47
20 триггерных точек, которые снижают себестоимость деловой поездки11:41
Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца годаБизнес, 11:38
Fitch объявило об ограниченном дефолте УкраиныЭкономика, 11:34
FT узнал, что Киев будут принуждать к миру даже при проигрыше ТрампаПолитика, 11:32