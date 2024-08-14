Алаудинов заявил о сорванном плане ВСУ взять Курскую АЭС к 11 августа

Курская АЭС (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали взять под контроль атомную электростанцию в городе Курчатове Курской области к 11 августа, но им не удалось это сделать, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

«Получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами, что планировалось. Ну и что я могу сказать <...>: 11 числа надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14 число», — сказал Алаудинов.

Он добавил, что после захвата Курской АЭС Киев планировал выйти на переговоры с Москвой с ультиматумом. По словам Алаудинова, почти 12 тыс. военных не выполнили задачу, а весь ресурс, который был «более-менее на ходу», оказался «заброшен в топку». Глава «Ахмата» уточнил, что российские войска завершают блокирование ВСУ на территории Курской области и украинцы уже не рвутся вперед, а начинают «окапываться».

Курская АЭС расположена в Курчатове. Сам город с населением около 40 тыс. человек находится примерно в 65 км от границы с Украиной. На станции сейчас функционируют два (из четырех) энергоблока общей мощностью 2 тыс. МВт. Она обеспечивает более 50% установленной мощности всех электростанций Черноземья.

Боевые действия в Курской области продолжаются больше недели. По данным властей региона на 12 августа, украинская армия контролировала 28 населенных пунктов в регионе, глубина проникновения ВСУ в регионе составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км. На территории области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе десять детей.

Президент России Владимир Путин, комментируя атаку, заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто наносит удары по мирным жителям. По его словам, Украина выполняет волю западных стран, которые воюют с Россией «руками украинцев».