 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти рассказали о ходе эвакуации из Краснояружского района

Сюжет
Военная операция на Украине

Власти рассказали о ходе эвакуации из Краснояружского района
Video

Из Краснояружского района Белгородской области успешно выехали 11 тыс. человек, еще 500 человек, включая администрацию, остаются на рабочих местах, сообщил глава муниципалитета Андрей Миськов.

Он отметил, что перемещение готовили заранее. «Все, кто хотел выехать на своем транспорте, сделали это», — добавил он. Остальных жителей вывезли на автобусах.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что жителей Краснояружского района перевозят в пункт распределения в поселке Ракитное, а оттуда — в пункт временного размещения. По его словам, процесс организован — нет очередей, везде есть указатели, на месте работают сотрудники администрации и волонтеры.

В Курской области решили вывезти жителей приграничного Беловского района
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Гладков объявил об эвакуации утром 12 августа из-за «активности врага» на границе района. Краснояружский район на западе граничит Сумской областью Украины, на севере — с Беловским районом Курской области, где также объявлена эвакуация.

Утром 6 августа украинские военнослужащие попытались прорваться на территорию Курской области, с тех пор в регионе идут бои.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах

В Курской области решили вывезти жителей приграничного Беловского района

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Депутат Думы раскритиковал оборону в Курской области

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую
Теги
Персоны
Белгородская область эвакуация Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Курской области объявили ракетную опасность
Политика
В Курской области решили вывезти жителей приграничного Беловского района
Политика
МВД сообщило об усиленной работе полиции в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Глава узбекского землячества получил 4 года колонии за пост о петухахОбщество, 14:25
Российские военные отразили семь атак ВСУ в Курской области⁠Политика, 14:19
В Москве оштрафовали перевозившего тигренка мужчинуОбщество, 14:19
«Ашинский метзавод» анонсировал дивиденды с доходностью более 80%Инвестиции, 14:14
Четыре российских банка внедряют open banking. Что изменится для клиентовPro, 14:13
Показания задержанного ФСБ в Курской области украинского военного. ВидеоПолитика, 14:05
Белоусов и Хренин провели переговоры на форуме «Армия-2024»Политика, 14:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 14:02
Как доставить товары из Китая: 4 надежных способаPro, 13:52
Мишустин поручил разработать улучшение жилищных условий по нацпроектуНедвижимость, 13:51
Суд приговорил бывших топ-менеджеров Нота-банка к срокам от 5 до 11 летПолитика, 13:51
WSJ узнала о реакции чиновников США на нападение на Курскую областьПолитика, 13:46
Кабмин утвердил правила доступа интернет-провайдеров в многоэтажкиНедвижимость, 13:42
ФСБ задержала в Курской области военнослужащего УкраиныПолитика, 13:42