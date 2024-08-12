Власти рассказали о ходе эвакуации из Краснояружского района

Video

Из Краснояружского района Белгородской области успешно выехали 11 тыс. человек, еще 500 человек, включая администрацию, остаются на рабочих местах, сообщил глава муниципалитета Андрей Миськов.

Он отметил, что перемещение готовили заранее. «Все, кто хотел выехать на своем транспорте, сделали это», — добавил он. Остальных жителей вывезли на автобусах.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что жителей Краснояружского района перевозят в пункт распределения в поселке Ракитное, а оттуда — в пункт временного размещения. По его словам, процесс организован — нет очередей, везде есть указатели, на месте работают сотрудники администрации и волонтеры.

Гладков объявил об эвакуации утром 12 августа из-за «активности врага» на границе района. Краснояружский район на западе граничит Сумской областью Украины, на севере — с Беловским районом Курской области, где также объявлена эвакуация.

Утром 6 августа украинские военнослужащие попытались прорваться на территорию Курской области, с тех пор в регионе идут бои.