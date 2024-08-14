Алаудинов раскрыл количество военных ВСУ и их цели в Курской области

Главная цель вторжения ВСУ в Курскую область — захват Курской АЭС, сообщил Алаудинов. По его словам, свою задачу украинские военнослужащие провалили и сейчас предпринимают попытки окопаться, чтобы «избежать уничтожения»

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе своей операции в Курской области планировали уже к 11 августа захватить Курскую АЭС, всего в операции принимали участие свыше 11 тыс. украинских военных, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, свою задачу ВСУ не выполнили, а весь ресурс, «который был более-менее на ходу», оказался «заброшен в топку». «Большая часть техники, из той, что была брошена на курское направление, уже уничтожена», — добавил генерал.

Алаудинов также отчитался, что российские войска завершают блокирование ВСУ на территории Курской области. По его словам, украинцы уже не рвутся вперед, а начинают окапываться, «пытаясь избежать уничтожения».

Курская АЭС расположена в Курчатове. Сам город с населением около 40 тыс. человек находится примерно в 65 км от границы с Украиной. На станции сейчас функционируют два (из четырех) энергоблока общей мощностью 2 тыс. МВт. Она обеспечивает более 50% установленной мощности всех электростанций Черноземья.

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К вечеру 7 августа в регионе ввели режим ЧС, которому позднее придали федеральный статус. За это время под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс. человек, отчитывался 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов.

По данным Минобороны на день 13 августа, потери ВСУ за время боев на курском направлении составили 2030 человек, а также несколько сотен единиц техники, включая 35 танков и 31 бронетранспортер.

В Киеве называли целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах. Путин счел, что одной из целей действий ВСУ является остановка наступления российских войск в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза. Глава государства также счел бесперспективными попытки вести мирные переговоры с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям».