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Военная операция на Украине ,  
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Болтон объяснил причины медленного наступления Украины

Джон Болтон: медленный темп наступления ВСУ связан с ошибками при поставках Западом оружия
Сюжет
Военная операция на Украине
Болтон заявил о «парализующей осторожности» на Западе, которая тормозит предоставление Украине военной поддержки и мешает ускорить наступление. Путин настаивает, что наступление ВСУ провалилось
Джон Болтон
Джон Болтон (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Неудачи Украины при наступлении и успешная оборона России связана с «медленным, прерывистым, нестратегическим» представлением Западом военной помощи, заявил бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в колонке для The Wall Street Journal.

Он отметил наличие постоянной дискуссии на Западе, следует ли поставлять Киеву ту или иную систему вооружений, опасения эскалации ситуации из-за риска прямого столкновения России и НАТО, заявления Кремля о ядерном оружии, все это «вселило парализующую осторожность в западные столицы». Болтон считает, что ситуация стала результатом не осторожности Вашингтона, а усилий Москвы.

«Робкий и бессистемный подход администрации к помощи подорвал общественную поддержку США. Мистер [Джо] Байден усугубил эту проблему, настаивая на том, что война ведется вокруг вильсоновских абстракций демократии и авторитаризма», — добавил Болтон.

Украинская сторона также отмечала нехватку западного вооружения, из-за чего наступление ведется медленнее, чем хотелось бы. Президент Владимир Зеленский говорил, что хотел бы начать наступление намного раньше, для чего нужно было западное оружие: «Почему? Потому что если мы начнем позднее, мы будем двигаться гораздо медленнее». «Все понимали, что если контрнаступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована», — добавил он. По словам Зеленского, на некоторых направлениях ВСУ не могут «даже подумать о начале» наступательных действий, так как у них нет необходимого оружия. В то же время он отметил, что благодарен Вашингтону за военную поддержку.

США за полтора года полномасштабных боев направили Украине $66,2 млрд в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи. Это больше, чем получал любой другой американский союзник со времен Второй мировой войны. В Киеве признавали, что Украина вряд ли будет постоянно получать такой объем помощи, несмотря на то, что она нуждается в нем.

Болтон говорил ранее, что конфликт России и Украины — «сама по себе подготовительная стадия» для Киева к присоединению к НАТО, а украинские военные «фактически обучены работе с теми типами вооружений, которые используются» альянсом. «Несмотря на то что какой-то конкретной даты вступления Украины в НАТО пока нет, это все равно все-таки точно произойдет». — добавил он.

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Москва выступает против присоединения Украины к НАТО и поставок в это государство западных вооружений. Минобороны России регулярно отчитывается об отбитых атаках украинской армии. Президент Владимир Путин заявлял, что наступление Украины провалилось.

Болтон объяснил причины медленного наступления Украины
Болтон объяснил причины медленного наступления Украины

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Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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