В Киеве усомнились в вечной поддержке от Вашингтона

Украина зависит от поддержки США и других партнеров, однако не уверена в том, что она будет вечной, заявила украинский посол в Вашингтоне. Она заверила, что Киев готов к любым мерам по наблюдению за выделяемыми средствами

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В Киеве нет уверенности в том, что Вашингтон и другие партнеры будут вечно оказывать поддержку, хотя Украина зависит от нее, заявила украинский посол в США Оксана Маркарова в интервью The Huffington Post. Об этом она говорила в контексте критики запроса президента США Джо Байдена выделить на поддержку Украине и пострадавшим от конфликта странам еще $24 млрд.

«Я не могу сказать, что мы уверены, что однозначно поддержка ― даже когда она есть ― дается навсегда. Нет, это [получение поддержки] постоянная работа», — сказала Маркарова.

По словам дипломата, на фоне критики оказания помощи Украине в США Киев открыт для более тщательного наблюдения за выделяемыми средствами: «Мы выступаем за прозрачность и подотчетность. Какие бы дополнительные меры ни придумали ваши люди... и что бы ни потребовалось предпринять конгрессу, мы открыты и готовы, и мы уже делаем это. Какие бы дополнительные требования там ни были, мы, конечно, готовы их обсудить».

Маркарова добавила, что у США есть три наблюдателя, отслеживающих ранее одобренную помощь Украине на сумму более $75 млрд, в Минобороны, Госдепартаменте и Агентстве США по международному развитию (USAID). Она отметила, что они не нашли доказательств массовых злоупотреблений, признав сложность в ведении отчетности во время конфликта.

Посол рассказала, что на этой неделе получила первый отчет, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками, в котором подробно излагается понимание Украиной того, как была израсходована помощь США.

The Washington Post со ссылкой на официальные данные писала, что в общей сложности после 24 февраля 2022 года США направили Украине $66,2 млрд в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи. По последним данным Пентагона, с начала российской спецоперации США предоставили Украине военную помощь на сумму более $43 млрд. Последний пакет помощи стоимостью $400 млн США выделили Украине в конце июля.

В США не все согласны с выделением средств Украине. Так, после запроса Байдена группа республиканцев отправили ему письмо с просьбой «прямо» ответить, чего США пытаются добиться на Украине и на что пойдут очередные ассигнования. Авторы письма отметили, что американцы устали финансировать «бесконечные войны» и «хотят политики, которая не только поможет восстановить финансовое благоразумие в Вашингтоне, но и поставит на первое место Америку и американских граждан».

Россия осуждает военную помощь Украине. В августе Москва запросила заседание Совбеза ООН из-за поставок Киеву западного оружия.