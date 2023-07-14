Болтон назвал конфликт Москвы и Киева «подготовкой» к вступлению в НАТО

Украинские военные за время боевых действий «фактически научились» обращаться с оружием, которое используют страны НАТО, заявил Болтон. Москва и Киев получили сигнал, что Украина рано или поздно присоединится к блоку, считает он

Джон Болтон (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Вооруженный конфликт России и Украины — это «сама по себе подготовительная стадия» для Киева к присоединению к НАТО, заявил в интервью RTVI бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

По словам Болтона, украинские военные «фактически обучены работе с теми типами вооружений, которые используются в НАТО». С начала полномасштабных военных действий страны — члены альянса поставили Киеву различное вооружение, включая танки, реактивные системы залпового огня и самоходные артиллерийские установки. Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow дальностью 250 км, а Франция пообещала поставить их аналог SCALP.

В то же время, отметил Болтон, именно из-за продолжающегося конфликта Украина не может сейчас присоединиться к блоку. «Долгие, долгие десятилетия НАТО придерживается правила, что новые члены не могут вступать в альянс, если они находятся в состоянии активной войны», — пояснил он.

Экс-советник президента США считает, что и Москва, и Киев получили четкий сигнал: «несмотря на то, что какой-то конкретной даты вступления Украины в НАТО пока нет, это все равно все-таки точно произойдет».

В Вильнюсе 11-12 июля проходил саммит НАТО, на мероприятие пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Киев рассчитывал получить приглашение в альянс, а не только услышать заявления об «открытых дверях» блока. В итоговом коммюнике саммита говорится, что Украина получит приглашение, когда согласятся все союзники и будут выполнены условия (какие, не уточняется). Помимо того, страны-члены блока решили упростить Украине процесс вступления в альянс: Киев не будут обязывать выполнять план действий по подготовке к членству.

Россия выступает резко против расширения НАТО на восток, в том числе за счет присоединения Украины, и называет недопущение такого сценария одной из целей военных действий, начатых в феврале 2022 года.