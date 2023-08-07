Киев стал крупнейшим получателем помощи от США со Второй мировой войны

Объемы американской поддержки в адрес Украины стали крупнейшими со Второй мировой войны, когда 16 союзников получили средства на восстановление по «плану Маршалла». При этом относительно доли от ВВП больше Киеву направила Балтия

Фото: Алексей Чумаченко / Keystone Press Agency / Global Look Press

США после 24 февраля 2022 года направили Украине $66,2 млрд в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на официальные данные.

Издание указало, что такой объем кажется довольно незначительным на фоне общего американского военного бюджета ($1,66 трлн), но по сравнению с помощью другим главным ее получателям за рубежом выглядит уникальным. Так, в 2022–2023-м Израиль получил только $8,6 млрд, Египет — $3,3 млрд, а Иордания — $2,9 млрд, Тайваню в конце июля было обещано $300 млн.

При этом США находятся на 12-м месте в рейтинге всех доноров Украины, расставленных по доле от их ВВП, которую составила помощь. Лидерами стали страны Балтии — Эстония (1,26%), Латвия (1,09%) и Литва (0,95%), затем идут Польша (0,86%), Словакия (0,63%) и Дания (0,51%).

По словам экспертов, это крупнейший объем поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране, по крайней мере со времен Второй мировой войны. «Это запредельные цифры», — сказал старший научный сотрудник Института Брукингса Майкл О'Хэнлон. США после Второй мировой направили 16 европейским странам в рамках «плана Маршалла» приблизительно $150 млрд с поправкой на инфляцию за три года.

США «могли бы вечно» спонсировать Украину, но это можно назвать «экономически неустойчивым» и может быть «политически неприемлемым», предположил эксперт.

В июне 44% сторонников Республиканской партии оценили направляемую Украине помощь как чрезмерную (плюс 4% с января), следовало из результатов опроса Pew Research Center. Это самый высокий показатель с конца февраля прошлого года. Только 14% сторонников Демократической партии согласны с таким мнением. А среди всех американцев с ним согласны чуть более четверти (28%) опрошенных.

Критика объемов поддержки появляется в речах некоторых кандидатов в сенат США и претендентов на пост президента среди республиканцев. Бывший президент Дональд Трамп в июле призывал конгрессменов не одобрять военную поддержку Украине, до тех пор пока ФБР, Минюст и налоговая служба США не пойдут на сотрудничество с республиканцами в расследованиях относительно действующего президента Джо Байдена и его сына Хантера. Бывший вице-президент США Майк Пенс был освистан на мероприятии в Айове за поддержку выделения Украине военной помощи.

Байден 9 мая прошлого года подписал закон о военных поставках Украине по программе ленд-лиза. «Это исторический шаг. Я убежден, что мы снова победим вместе. И мы защитим демократию в Украине. И в Европе. Как и 77 лет назад», — оценил это решение украинский президент Владимир Зеленский.

Ленд-лиз — программа, по которой США сдавали в аренду или передавали в долгосрочный кредит военную технику и снаряжение союзникам во время Второй мировой войны. С марта 1941 по август 1945 года США передали союзникам помощь по ленд-лизу на общую сумму более $50 млрд, из них около $11 млрд пришлось на поддержку СССР.

Пока эта программа не задействована, поскольку Киев получает помощь в рамках особых полномочий президента. Вашингтон намерен отправлять вооружения по ленд-лизу только в случае прекращения двухпартийной поддержки помощи ВСУ, поскольку не желает налагать на Украину подобные денежные обязательства, выяснило Politico.

Российские власти критикуют поставки оружия на Украину США и другими западными странами. Критике подвергалась и программа ленд-лиза. Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждал, что этим Киев загоняют «в долговую яму», а за поставки «расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины».