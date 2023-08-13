WSJ сообщила, что на Западе начали думать о наступлении ВСУ весной

Западные страны надеялись, что успехи Украины в контрнаступлении приведут Россию за стол переговоров, однако сейчас шансы на это незначительны, пишет WSJ. Минобороны России называет наступление ВСУ безуспешным

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Власти США и других западных стран надеялись, что успехи Украины в контрнаступлении сподвигнут Россию зимой начать «серьезные переговоры о каком-либо урегулировании», однако, по словам дипломатов, сейчас шансы на это кажутся незначительными, сообщает The Wall Street Journal.

Вместо этого поддерживающие Украину страны обсуждают, какую военную помощь они могут еще оказать, задумываясь о проведении наступления украинской армии весной следующего года, пишет издание.

«Цель Киева сейчас состоит в том, чтобы его нынешнее наступление завершилось достаточными успехами, чтобы показать украинским гражданам и сторонникам в Вашингтоне, Берлине и других местах, что их поддержка не была неуместной — и должна продолжаться», — говорится в материале.

Москва осуждает поставку вооружений Киеву и заявляет, что это не изменит исхода военной операции.

Один из американских офицеров, который участвовал в подготовке украинских военных, ранее заявил The Times, что НАТО ожидало чудес от контрнаступления и Украина обещала их достичь. Как отмечала газета, наступление пошло не по плану и желаемого прогресса достичь не удалось, в то же время у Киева остается еще месяц или два, чтобы добиться прорыва.

Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Западные страны и Киев признавали, что оно идет медленно. Украинские власти среди причин назвали нехватку оружия. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил медленное наступление сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России.

Минобороны России неоднократно сообщало о срыве украинского контрнаступления. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что Украина не достигает успеха в контрнаступлении из-за «грамотно построенной обороны, умелой организации системы огня, профессиональных действий, выдержки и упорства российских военнослужащих». По данным российской стороны, за время наступления Украина потеряла 43 тыс. военных.

В Белом доме говорили, что осенью продолжать наступление будет еще тяжелее, отмечая при этом, что ситуация не является патовой и украинская сторона «добивается некоторого прогресса».

В Москве не раз говорили о готовности к переговорам, обвиняя Киев в отказе от них. В то же время Кремль отмечал, что Россия не видит желания Украины и «какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того чтобы выстраивать хоть какой-то диалог».

Киев называл условиями возобновления переговоров с Москвой вывод российских войск и восстановление контроля над утраченными территориями. Российские власти считают эти условия неприемлемыми и призывали в мирных планах по урегулированию учитывать «сегодняшние реалии».