Figaro узнала о недовольстве Франции реакцией США на мятеж в Нигере

Власти Франции остались недовольны реакцией США на мятеж в Нигере, которая поставила под удар авторитет Парижа. Собеседник издания среди дипломатов счел, что «с такими союзниками нам не нужны враги»

Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

США слишком активны при урегулировании политического кризиса в Нигере, их позиция и действия отличаются от стремлений Франции, что бьет по авторитету последней, это вызвало недовольство в Париже. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на французский дипломатический источник.

«С такими союзниками нам не нужны враги, — сказал собеседник. — Они сделали совершенно противоположное тому, что мы ожидали».

Париж с первого дня военного мятежа придерживался цели добиться восстановления власти нигерийского президента Мохамеда Барзума и с точки зрения президента Эмманюэля Макрона «в этой ситуации на карту поставлен авторитет Франции, особенно в контексте ее демократической риторики», указал источник газеты. По его словам, для американской стороны, несмотря на публичные заявления о желании восстановить конституционный порядок в Нигере, «приоритетом является стабильность в регионе». В то время как Париж поддержал решение Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о мобилизации резервных сил для подготовки к военной операции против мятежников, Вашингтон сосредоточился на освобождении Базума и условиях его содержания.

«Цель американцев проста: сохранить свои базы», — считает источник. По его мнению, если Вашингтону придется ради этого поступиться конституционным порядком, это не вызовет колебаний. Кроме того, нигерийские военные тоже не будут против, так как без американских средств наблюдения «все их усилия по борьбе с джихадистами будут тщетны», добавил собеседник Le Figaro.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Группа военных из президентской гвардии (позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) захватила власть.



Новым главой государства объявил себя начальник гвардии Абдурахман Чиани. Происходящее он объяснил желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств. Мятежники создали свой орган власти — Национальный совет по защите Отечества (CNSP) — и сформировали переходное правительство.

В начале августа в Нигер приехала замгоссекретаря США Виктория Нуланд, которая провела «предельно откровенные и временами довольно трудные» переговоры с представителями мятежников. Она встретилась с назначенным хунтой главой штаба армии Нигера Муссой Салау Барму и тремя поддерживающими его полковниками, беседа длилась два часа. Нуланд рассказала, что предложила от лица США способы восстановить конституционный порядок, но мятежники не проявили интереса.

По сведениям Associated Press, мятежники предупредили Нуланд, что убьют отстраненного президента, если другие страны предпримут попытку интервенции. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что мятежники в Нигере будут нести ответственность за дальнейшую судьбу свергнутого президента.

О возможности военного вмешательства в происходящее в Нигере сообщали в ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки), из-за чего новые нигерийские власти закрыли воздушное пространство и стянули войска к столице — городу Ниамей. Однако пока вооруженные силы стран — участниц организации не готовы к операции, из-за чего они перенесли совместную встречу по вопросу противодействия мятежу. По информации Al Jazeera, страны ЭКОВАС не пришли к консенсусу по вопросу интервенции.





