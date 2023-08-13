Al Jazeera сообщил о расколе в парламенте ЭКОВАС из-за интервенции

Одни настаивают на дипломатии для восстановления власти в Нигере, а также на отмене санкций. Другие считают, что странам Западной Африки следует занять твердую позицию против лидеров переворота, сообщает телеканал

В парламенте Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) возникли разногласия по поводу возможности военной интервенции в Нигере, сообщает телеканал Al Jazeera.

В ЭКОВАС входит 15 стран — Бенин, Кабо-Верде, Кот-д`Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того, Буркина-Фасо, Мали и Гвинея. Членство трех последних было приостановлено после произошедших там военных переворотов.

Парламент ЭКОВАС в субботу провел экстренную сессию в формате видеоконференции, однако раскол помешал

прийти к соглашению. Одни депутаты настаивают на дипломатии и диалоге для восстановления демократического правления в Нигере, а также на отмене санкций, которые, по их словам, наносят ущерб гражданам, а не мятежникам.

Другие считают, что странам Западной Африки следует занять твердую позицию против лидеров переворота, что должно послужить сдерживающим фактором.

Представитель парламента заявил, что на сессии не было принято какого-либо решения, но парламентарии собираются направить в Нигер делегацию для проведения встречи с организаторами переворота.

В конце июля в Нигере произошел военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани объявил себя новым лидером страны. США, ЕС и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) осудили переворот.

Базум с женой и сыном удерживается в президентском дворце в тяжелых условиях, сообщало агентство Associated Press. Питаются они рисом и консервами, неделю у них нет электричества. CNN отмечает, что нет его и в большей части страны, так как поставляется оно в основном из Нигерии, которая прервала поставки после переворота.

Мятежники проигнорировала ультиматум ЭКОВАС, требовавшего восстановить власть свергнутого президента, они объявили о формировании нового правительства. В ЭКОВАС не исключили интервенцию. Соседние с Нигером Мали и Буркина-Фасо, где военные также захватили власть, сочли ее равносильной объявлению войны их странам.

10 августа прошел саммит лидеров западноафриканских стран, на нем было решено привести в режим боеготовности резервные силы стран-участниц ЭКОВАС.