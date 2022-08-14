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Amnesty International поручила экспертам проверить доклад о действиях ВСУ

Независимые эксперты проверят доклад Amnesty International о ВСУ, в изучении смогут участвовать правозащитники из Украины. Организация столкнулась с критикой из Киева, немецкий офис призвал проверить, «что пошло не так»
Фото: David Goldman / AP
Фото: David Goldman / AP

Доклад правозащитной организации Amnesty International, в котором говорилось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушают законы войны, будет проверен независимыми экспертами. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на сообщение Amnesty International.

Проверка имеет высокий уровень срочности, отметили в организации. На следующей неделе руководство Amnesty International представит подробный отчет о ходе проверки, говорится в сообщении, вклад в изучение доклада о ВСУ смогут внести и национальные подразделения организации, в частности украинское.

Немецкое подразделение Amnesty International сочло, что выводы доклада не были сообщены с той «чувствительностью и точностью», которые следовало ожидать от организации. То же касается и последующей реакции на критику доклада, продолжили в немецком офисе правозащитной организации.

«Мы хотим понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь уроки и улучшить нашу работу в области прав человека», — говорилось в сообщении.

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Речь идет о докладе, который Amnesty International опубликовала 4 августа. Правозащитники сообщили о случаях, когда ВСУ размещали военную технику в жилых районах, школах и больницах, что ставило под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей. Организация привела пример: военные Украины использовали здание университета в Бахмуте в качестве военной базы, из-за удара по нему расположенные поблизости жилые дома получили повреждения. Кроме того, посетившие юго-восток Украины правозащитники зафиксировали, что в 22 из 29 осмотренных школ располагались украинские военные или вооружение, утверждалось в докладе.

Публикация отчета вызвала критику на Украине. Об уходе из организации сообщила глава украинского отделения Оксана Покальчук, она назвала содержание доклада «поддержкой российских нарративов». От должности отказался и соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг. Он отметил, что организация прежде занималась защитой заключенных, однако со временем «расширила свой мандат».

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Amnesty International попыталась «амнистировать» Россию и «переложить ответственность на жертву», заявил украинский президент Владимир Зеленский. Советник главы его офиса Михаил Подоляк призвал проверить, не получала ли Amnesty International выгоду от России. Он заявил, что международные гуманитарные институты оказались дискредитированы.
 

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Игнорирование военных нарушений одной из сторон конфликта противоречило бы «убедительному информированию» положения прав человека, доклад о действиях украинских военных не оправдывает действий России, подчеркнули в ответ в Amnesty International. Правозащитники отвергли обвинения Киева в том, что данные для доклада были получены на небезопасных условиях и недобровольно. «Опрос свидетелей, показания которых мы использовали, наши исследователи проводили на подконтрольных Украине территориях», — заверили в Amnesty International.

В организации предупреждали, что не намерены пересматривать результаты доклада, отметив, что единственной целью публикации стало обеспечение защиты гражданских лиц. Вызванные докладом «страдания и гнев» вызывают глубокое сожаление, заключили в Amnesty International.

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Россия ввела войска на Украину более пяти месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин обосновал свои действия желанием «восстановить государственность» ЛНР и ДНР, защитить жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима» и стремлением к «денацификации» и демилитаризации соседнего государства. В Минобороны России настаивают, что удары наносятся только по объектам ВСУ.

Украина объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, а также разорвала дипломатические отношения с Россией.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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