ФБР призвало американцев помочь в расследовании покушения на Трампа
ФБР собирает фотографии и видео покушения на республиканца Дональда Трампа, которые могут помочь в расследовании, говорится на сайте ведомства.
«Расследование продолжается, и все, у кого есть информация, которая может помочь, предлагается предоставить фотографии или видео», — говорится в сообщении ФБР.
В ведомстве еще раз подтвердили причастность 20-летнего Томаса Мэттью Крукса к инциденту. Он проживал в районе Бетел-Парк (штат Пенсильвания).
Покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Крукс произвел несколько выстрелов с крыши сарая, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал республиканец. Политик был ранен в ухо, погиб один участник митинга, еще двое пострадали. Самого нападавшего ликвидировали, его мотивы устанавливают. В ФБР считают, что Крукс действовал в одиночку.
Трамп после покушения поблагодарил американцев за их молитвы и заявил, что «Бог предотвратил немыслимое». Он пообещал остаться «стойким в вере» и «непокорным перед лицом зла».
С осуждением произошедшего выступили действующий американский президент Джо Байден, экс-глава Белого дома Барак Обама и многие мировые лидеры. Кремль назвал причиной покушения политическую атмосферу в США и отказался оценить последствия для предстоящих выборов.
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