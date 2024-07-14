ФБР призвало американцев помочь в расследовании покушения на Трампа

ФБР попросило фото и видео покушения на Трампа для помощи в расследовании

Свидетелей покушения на Трампа призвали отправлять фотографии и видео ФБР, чтобы помочь в расследовании. Политик получил пулевое ранение во время предвыборного митинга в Пенсильвании, стрелка ликвидировали

Дональд Трамп (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

ФБР собирает фотографии и видео покушения на республиканца Дональда Трампа, которые могут помочь в расследовании, говорится на сайте ведомства.

«Расследование продолжается, и все, у кого есть информация, которая может помочь, предлагается предоставить фотографии или видео», — говорится в сообщении ФБР.

В ведомстве еще раз подтвердили причастность 20-летнего Томаса Мэттью Крукса к инциденту. Он проживал в районе Бетел-Парк (штат Пенсильвания).

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Крукс произвел несколько выстрелов с крыши сарая, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал республиканец. Политик был ранен в ухо, погиб один участник митинга, еще двое пострадали. Самого нападавшего ликвидировали, его мотивы устанавливают. В ФБР считают, что Крукс действовал в одиночку.

Трамп после покушения поблагодарил американцев за их молитвы и заявил, что «Бог предотвратил немыслимое». Он пообещал остаться «стойким в вере» и «непокорным перед лицом зла».

С осуждением произошедшего выступили действующий американский президент Джо Байден, экс-глава Белого дома Барак Обама и многие мировые лидеры. Кремль назвал причиной покушения политическую атмосферу в США и отказался оценить последствия для предстоящих выборов.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября.