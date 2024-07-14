Покушение на Дональда Трампа. Фотографии
Слева: Пенсильвания на карте США.
Справа: Схема расположения нападавшего (красная точка), Дональда Трампа (оранжевая) и сотрудников Секретной службы (синяя). Стрелявший в Трампа находился на крыше здания за пределами места проведения митинга. Его ликвидировали.
Во время выступления республиканца Дональда Трампа на предвыборном митинге в штате Пенсильвания 13 июля началась стрельба, политик получил ранение уха.
По данным ФБР, напавшим оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс, его мотивы выясняют.
В результате стрельбы погиб участник митинга, еще два человека получили ранения.
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