Покушение на Дональда Трампа. Фотографии

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Дональда Трампа было совершено покушение, пуля пробила верхнюю часть его правого уха. Стрелка ликвидировали, им оказался 20-летний мужчина по имени Томас Мэттью Крукс

Фото: Jeff Swensen / Getty Images Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Anna Moneymaker / Getty Images) Фото: Anna Moneymaker / Getty Images) Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Anna Moneymaker / Getty Images) Фото: Jeff Swensen / Getty Images Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Anna Moneymaker / Getty Images) Фото: Anna Moneymaker / Getty Images) Фото: Hank Jenkins / Anadolu Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Glen Van Tryfle / TMX / Reuters Фото: Yasin Demirci / Anadolu / Reuters Слева: Пенсильвания на карте США. Справа: Схема расположения нападавшего (красная точка), Дональда Трампа (оранжевая) и сотрудников Секретной службы (синяя). Стрелявший в Трампа находился на крыше здания за пределами места проведения митинга. Его ликвидировали.

Во время выступления республиканца Дональда Трампа на предвыборном митинге в штате Пенсильвания 13 июля началась стрельба, политик получил ранение уха.

По данным ФБР, напавшим оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс, его мотивы выясняют.

В результате стрельбы погиб участник митинга, еще два человека получили ранения.