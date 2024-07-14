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Покушение на Дональда Трампа. Фотографии

Появились фотографии покушения на Дональда Трампа
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Выборы президента США
13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Дональда Трампа было совершено покушение, пуля пробила верхнюю часть его правого уха. Стрелка ликвидировали, им оказался 20-летний мужчина по имени Томас Мэттью Крукс
Покушение на Дональда Трампа. Фотографии

Во время выступления республиканца Дональда Трампа на предвыборном митинге в штате Пенсильвания 13 июля началась стрельба, политик получил ранение уха.

По данным ФБР, напавшим оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс, его мотивы выясняют.

В результате стрельбы погиб участник митинга, еще два человека получили ранения.

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