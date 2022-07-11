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Туроператоры оценили риски для отдыхающих на Шри-Ланке во время протестов

Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images
Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images

Проходящие в Коломбо протесты не отражаются на пребывании путешественников на остальном побережье острова, сообщили РБК в пресс-службе TEZ TOUR. «Жалоб и обращений со стороны клиентов в компании не фиксируют, помощь посольства никому из отдыхающих не требуется. Тем, кто только планирует поездку на Шри-Ланку в ближайшее время, рекомендуется выбирать пляжный отдых, тем, кто уже находится в стране, — временно не выезжать на экскурсионные программы по острову», — уточнили в пресс-службе.

Представители туроператора Anex Tour РБК заявили, что протесты не затрагивают курортные зоны страны. «Сами протесты носят мирный характер и в основном все только в Коломбо, на курортах все спокойно. Никаких жалоб нам не поступает. Работа ведется в штатном режиме. Из туристов никто не пострадал, магазины и общественный транспорт работают, экскурсионные места доступны и открыты», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе ассоциации «Турпомощь» РБК сообщили, что обращений в связи с протестами не поступало.

Демонстрации на Шри-Ланке начались весной 2022 года на фоне экономического кризиса, который оценивают как самый сильный за 74 года существования государства. 12 апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт. В стране наблюдаются проблемы с поставками товаров первой необходимости, перебои электроэнергии и нехватка топлива. Необходимый объем внешней помощи в Министерстве финансов Шри-Ланки оценивают в $3 млрд.

Протестующие требуют отставки президента Готабаи Раджалаксы и правительства. Утром 9 июля они захватили резиденцию президента, который успел покинуть страну. На следующий день об отставке объявили четыре министра: министр сельского хозяйства Махинда Амаравира, министр туризма Харин Фернандо, министр труда Мануша Нанаяккара, а также министр транспорта Бандула Гунавардана.

Теги
Шри-Ланка протесты туризм туроператор
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