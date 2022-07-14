Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 58,9 (+0,14) Инвестиции, 13 июл, 16:17
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 58,53 (-0,32) Инвестиции, 13 июл, 16:17
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 14:53
США исключили санкции за отказ стран от потолка цен на российскую нефть Политика, 14:51
Кремль счел нормальной идею Казахстана привлечь ушедший из России бизнес Политика, 14:46
Кремль исключил угрозу для Молдавии со стороны России Политика, 14:44
Почему налог на литий в США грозит задушить рынок электрокаров Pro, 14:43
Сумеете ли вы отличить финансовые мифы от реальности. Тест РБК и Яндекс Кью, 14:43
Минобороны заявило о 1 тыс. убитых украинских военных Политика, 14:43
Путин подписал закон об аналоге пионерии Политика, 14:42
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Власти Запорожья заявили о возможности референдума в сентябре Политика, 14:38
Гендиректор ЦСКА назвал компромиссом гибрид Кубка лиги и Кубка России Спорт, 14:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:35
Курс японской иены обновил минимум с 1998 года Инвестиции, 14:33
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 14:28
Архангельский ЦБК приступил ко второму этапу модернизации ТЭС-1 Пресс-релиз, 14:27
Война санкций ,  

США исключили санкции за отказ стран от потолка цен на российскую нефть

Даже если другие страны не присоединятся к потолку цен на российскую нефть, они все равно «будут платить России как можно меньше», заявил Адейемо. Ранее он сообщил, что Йеллен обсуждает вопрос новых ограничений с партнерами в G20
BRENT BRENT $98,87 -1,67%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

США не планируют вводить санкции против стран или компаний, которые не захотят присоединиться к предложенному потолку цен на российскую нефть, заявил в интервью телеканалу Bloomberg первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

«Я не думаю, что нам потребуются вторичные санкции, поскольку в данном случае мы создаем нужные стимулы для стран, покупающих российскую нефть. У стран, желающих присоединиться к этой коалиции, будут естественные стимулы», — сказал замминистра.

Он отметил, что даже если другие стран решат не присоединяться к предложенному потолку цен, они все равно «будут платить России за нефть как можно меньше, потому что никто не хочет платить за нефть больше, чем им нужно».

В JPMorgan предупредили о нефти за $380 при предельных ценах для России
Экономика

За введение потолка цен на российскую нефть неоднократно выступала министр финансов США Джаннет Йеллен. Таким способом американские власти хотят ограничить доходы российских властей, при этом сохранив российскую нефть на мировых рынках.

Как сообщал Адейемо, Йеллен обсуждает вопрос установления предельной цены на нефть со своими коллегами из стран G20. В частности, накануне она поговорила на эту тему с заместителем председателя Госсовета КНР Лю Хэ. По словам министра, «она и ее китайский коллега продолжат работать над этой идеей», пишет WSJ.

Помимо этого, идею ограничить цены на российскую нефть обсуждали и отдельно в G7, сообщал Bloomberg. По словам источников агентства, речь может идти о потолке в $40–60.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Молочные продукты не вредят коже. А вот что негативно повлияет на нее
Статьи
Pro
На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что
Кейсы
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Почему программист откажется от работы в вашей компании — шесть причин
Статьи
Pro
Фото: Francois Nel / Getty Images ОАЭ — новая Швейцария. Как открыть там компанию
Инструкции
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Почему налог на литий в США грозит задушить рынок электрокаров
Статьи
Pro
Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни
Саммари
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы

Однако при введении ограничения цена барреля нефти может достичь $380, поскольку Россия в ответ может сократить добычу на 5 млн барр. в сутки, предупредили аналитики JPMorgan Chase. При этом экономика страны, в отличие от остального мира, сильно не пострадает, считают они.

О возможном взлете цен выше $300–400 за баррель предупредил и замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. А вице-премьер Александр Новак отметил, что такое решение западных стран приведет к дисбалансу рынка. «На мой взгляд, это мера, направленная против них самих же, как это уже не раз было», — приводит его слова ТАСС.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
потолок российская нефть США санкции
Материалы по теме
Драги заявил о планах ЕС ввести потолок цен за российские энергоресурсы
Политика
Минфин США обсудил с Киевом ограничение цен на российскую нефть
Экономика
США призовут Индию и Японию поддержать ограничение цен на нефть из России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter