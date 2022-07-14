США исключили санкции за отказ стран от потолка цен на российскую нефть

Даже если другие страны не присоединятся к потолку цен на российскую нефть, они все равно «будут платить России как можно меньше», заявил Адейемо. Ранее он сообщил, что Йеллен обсуждает вопрос новых ограничений с партнерами в G20

Фото: Егор Алеев / ТАСС

США не планируют вводить санкции против стран или компаний, которые не захотят присоединиться к предложенному потолку цен на российскую нефть, заявил в интервью телеканалу Bloomberg первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

«Я не думаю, что нам потребуются вторичные санкции, поскольку в данном случае мы создаем нужные стимулы для стран, покупающих российскую нефть. У стран, желающих присоединиться к этой коалиции, будут естественные стимулы», — сказал замминистра.

Он отметил, что даже если другие стран решат не присоединяться к предложенному потолку цен, они все равно «будут платить России за нефть как можно меньше, потому что никто не хочет платить за нефть больше, чем им нужно».

За введение потолка цен на российскую нефть неоднократно выступала министр финансов США Джаннет Йеллен. Таким способом американские власти хотят ограничить доходы российских властей, при этом сохранив российскую нефть на мировых рынках.

Как сообщал Адейемо, Йеллен обсуждает вопрос установления предельной цены на нефть со своими коллегами из стран G20. В частности, накануне она поговорила на эту тему с заместителем председателя Госсовета КНР Лю Хэ. По словам министра, «она и ее китайский коллега продолжат работать над этой идеей», пишет WSJ.

Помимо этого, идею ограничить цены на российскую нефть обсуждали и отдельно в G7, сообщал Bloomberg. По словам источников агентства, речь может идти о потолке в $40–60.

Читайте на РБК Pro Pro Молочные продукты не вредят коже. А вот что негативно повлияет на нее Молочные продукты не вредят коже. А вот что негативно повлияет на нее Статьи Pro На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что Кейсы Pro Почему программист откажется от работы в вашей компании — шесть причин Почему программист откажется от работы в вашей компании — шесть причин Статьи Pro ОАЭ — новая Швейцария. Как открыть там компанию ОАЭ — новая Швейцария. Как открыть там компанию Инструкции Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи Pro Почему налог на литий в США грозит задушить рынок электрокаров Почему налог на литий в США грозит задушить рынок электрокаров Статьи Pro Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Саммари Pro Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Кейсы

Однако при введении ограничения цена барреля нефти может достичь $380, поскольку Россия в ответ может сократить добычу на 5 млн барр. в сутки, предупредили аналитики JPMorgan Chase. При этом экономика страны, в отличие от остального мира, сильно не пострадает, считают они.

О возможном взлете цен выше $300–400 за баррель предупредил и замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. А вице-премьер Александр Новак отметил, что такое решение западных стран приведет к дисбалансу рынка. «На мой взгляд, это мера, направленная против них самих же, как это уже не раз было», — приводит его слова ТАСС.