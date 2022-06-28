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G7 рассмотрит возможность ввести потолок цен на российский газ

Как пишет Bloomberg, страны G7 изучают возможность ограничить цены не только на нефть, но и на газ из России, чтобы сократить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов
Фото: Michael Kappeler / AP
Фото: Michael Kappeler / AP

Лидеры «Группы семи» (G7; объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) поручат профильным министерствам изучить возможность ограничения цен на российский газ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что об этом объявят по итогам трехдневного саммита G7 во вторник, 28 июня. Инициатива — часть дискуссий о том, как ограничить прибыль России от экспорта энергоресурсов, пишет агентство.

Саммит лидеров «Семерки» проходит в замке Эльмау на юге Баварии с 26 по 28 июня, его основные темы — российская военная операция на Украине и ее последствия для экономики. Как пишет Bloomberg, в итоговом коммюнике лидеры намерены упомянуть механизмы ограничения цен и на российскую нефть.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Накануне агентство сообщило, что участники встречи обсуждают возможность установить предельную цену на российскую нефть за счет введения потолка на ее страхование и перевозку. Со слов собеседников, этот механизм позволит страховать и перевозить только нефть и нефтепродукты из России, стоимость которых не будет превышать заданный порог.

В конце марта страны G7 заявили об отказе платить за российский газ по новой схеме, сочтя это требование неприемлемым. С апреля иностранные покупатели из списка недружественных стран (таковыми российское правительство считает все страны ЕС, США, Британию, Японию, Канаду и ряд других государств) должны открыть два счета в Газпромбанке — валютный и рублевый. После поступления оплаты на первый счет в долларах или евро банк самостоятельно конвертирует средства на Московской бирже, после чего зачисляет рубли на второй счет.

США после начала военной операции на Украине запретили импорт российских энергоносителей. Президент Джо Байден признал, что не все западные партнеры смогут присоединиться к эмбарго, так как Европа сильнее зависит от импорта из России.

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Евросоюз рассматривает поэтапный план отказа от российских энергоносителей. Он предполагает экономию электроэнергии потребителями, замещение поставок из России газом от других надежных поставщиков и ускорение перехода к чистой возобновляемой энергии. В последнем случае ЕК предлагает повысить долю возобновляемой энергии в общей структуре ее источников с 40 до 45%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что российские поставки газа в 2022 году стали занимать 26% в структуре потребления ЕС — против 40% в 2021 году.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
цены на газ G7 оплата

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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