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Минфины Украины и США обсудили ограничение цен на российскую нефть

BRENT BRENT $100,55 -0,51%

Заместитель министра финансов Украины Адевале Адейемо провел телефонные переговоры с главой Минфина Украины Сергеем Марченко, сообщается на сайте американского ведомства.

Они говорили об экономической помощи Вашингтона и его союзников Киеву, в том числе о «недавнем дополнительном пожертвовании Соединенных Штатов Украине в размере $1,7 млрд в качестве прямой бюджетной поддержки», и санкционном давлении на Россию.

«Заместитель министра Адейемо и министр Марченко также обсудили прогресс, достигнутый в реализации ограничения цен на российскую нефть», — сказано в сообщении американского Минфина. Путем ограничения цен на энергоносители стороны хотят снизить доходы России и ослабить влияние ее политики на мировые цены на углеводороды.

Адлеймо 13 июля в интервью CNBC заявил, что министр финансов США Джанет Йеллен обсуждает вопрос установления предельной цены на нефть со своими коллегами из стран G20, так как это поможет снизить стоимость углеводородов для всех. Он отметил, что такое решение может стать «следующим шагом» в давлении на Россию в связи с событиями на Украине. The Wall Street Journal указывает, что Йеллен уже провела переговоры по этому вопросу с Пекином.

Bloomberg узнал возможные предельные цены на российскую нефть
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

В конце мая Евросоюз согласовал запрет на поставки нефти из России: этот углеводород будет поступать в ЕС только по трубопроводу «Дружба», доставка морским путем оказалась под запретом. США отказались от импорта российской нефти еще в марте.

В конце июня агентство Reuters узнало, что страны G7 также обсуждают введение предельной стоимости российской нефти. Затем Bloomberg со ссылкой на источники указывал, что США и их союзники рассматривают установление предельной цены на российскую нефть в диапазоне $40–60. По данным на 13 июля, нефть марки Brent торгуется по $100 за баррель.

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Президент России Владимир Путин отмечал, что санкции против энергоресурсов из России наносят больше ущерба тем, кто прибегает к подобным ограничениям. Он указал, что уже введенные Западом санкции привели к повышению цен на энергоресурсы в этих странах.

Теги
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